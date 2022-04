Serie D: BEA Chieri già salva, cade a Valenza

Domenica 24 aprile il CheTariffa Leopardi Future Lab è sceso in campo a Valenza ospite di Cus Piemonte Orientale per l’ultima gara della seconda fase Salvezza di Serie D. Già certi dell’obiettivo salvezza raggiunto in anticipo, i Leopardi faticano a contenere l’attacco dei padroni di casa già nel primo quarto, quando Valenza raggiunge presto la doppia cifra di vantaggio spinta da percentuali stellari anche dalla lunga distanza. BEA prova ad accorciare le distanze nel corso della gara, con capitan Blanco che supera quota 400 punti segnati in stagione. Gli equilibri, però, non cambiano, e i padroni di casa restano al comando anche nella ripresa. Ora i Leopardi, sicuri della conferma del posto in Serie D, si preparano a chiudere la stagione con la Coppa Piemonte.