Fitarco, Iuvenilia di bronzo ai Campionati Italiani di Società

La classica formula di gara a gironi ha visto, nella prima fase, la vittoria netta degli Arcieri Iuvenilia contro il Medio Chienti, gli Arcieri Abruzzesi e gli Arcieri Compagnia del Sole. Per il Collegno invece tre sconfitte contro gli Arcieri Tre Torri, il Malin Archery Team e l’Ypsilon Arco Club.

Nella seconda fase a gironi, la Iuvenilia ottiene nuovamente tre successi sugli Arcieri Monica, gli Arcieri Tigullio e il Kappa Kosmos Rovereto. Il trio femminile del Collegno invece si arrende al Kappa Kosmos Rovereto e agli Arcieri Montecchi, chiudendo così l’evento in quindicesima posizione.

In semifinale il terzetto maschile della Iuvenilia deve però arrendersi per 6-9 alla formazione emiliana del Malin Archery Team (poi vincitori dell’evento), conquistando così il terzo posto e la medaglia di bronzo, che in virtù del regolamento della competizione viene assegnata ad entrambe le perdenti.

