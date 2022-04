Curling: continua il percorso netto degli azzurri ai Campionati del Mondo

Cinque gare e cinque successi per la cortinese Stefania Constantini , medaglia d’oro olimpica e Sebastiano Arman , aviere trentino e giocatore del Team Retornaz “Raspini”, a Ginevra nei Campionati del Mondo di Doppio Misto .

Gli azzurri, ricordiamo che Sebastiano ha preso il posto di Amos Mosaner dopo l’infortunio subito pochi giorni prima della partenza, hanno superato nell’ordine il Giappone (10-3), la Nuova Zelanda (10-1), la Corea (7-5) , la Danimarca (8-3) e ieri sera l’Estonia con il punteggio di 9-7 all’extra end.

Oggi alle ore 14 scenderanno sul ghiaccio contro la Svezia. Attualmente siamo al primo posto davanti alla Svizzera, ed a due lunghezze ci seguono Giappone, Norvegia e Svezia. Venti le formazioni ammesse a questa 14° edizione dei Campionati del Mondo, suddivise in due gironi ed, al termine del round robin le migliori 3 del raggruppamento disputeranno la fase finale.

In parallelo si sta disputando il Campionato del Mondo di categoria Senior al quale partecipano giocatori con il limite minimo 50 anni compiuti. La squadra nazionale femminile è costituita per i quattro quinti dalle atlete del Curling Club Pinerolo che schierano Monica Rossetto, Daniela Faure, Lucilla Macchiati e Grazia Ferrero, tesserata con i Draghi Torino, ma giocatrice del Club pinerolese nella stagione in corso.

Le squadre sono suddivise in 2 gironi da sei e sette squadre, giocheranno un girone all’italiana ed al termine si qualificheranno alla fase successiva le migliori 3 formazioni del girone. Le azzurre sono state sorteggiate in una prima fase “di ferro” e sono state sconfitte dalla Repubblica Ceca per 5-4, dalla Svezia e dalla Scozia con i punteggi di 9-1 e 9-5.