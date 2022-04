Reapers Torino, vittoria che vale il secondo posto

Secondo successo dei Reapers Torino contro gli Hogs Reggio Emilia . I piemontesi mantengono così il secondo posto del girone e proseguono la corsa ai playoff grazie ad una vittoria per 16-7 . La partita ricalca il risultato dell’andata, con una vittoria frutto anche questa volta di un grande lavoro della difesa dei Reapers. In attacco coach Levi si è affidato all’esperienza di Alessandro Brena per rimediare alle assenze di alcuni titolari.

Il match non ha regalato grandi emozioni ed è stato gestito con grande sicurezza dalla difesa torinese che, dopo un inizio confuso che ha causato l’unico touchdown degli avversari, ha condotto una partita praticamente perfetta non concedendo nulla all’attacco degli Hogs. In attacco, dopo 5 anni di stop dai campi, il Quarterback ha esordito con una buona prestazione che certamente migliorerà trovando il giusto feeling soprattutto con il reparto dei ricevitori.

«Il clima e la pioggia battente non hanno favorito lo spettacolo ma sono davvero orgoglioso del lavoro fatto dai miei ragazzi in difesa» spiega coach Levi «Abbiamo lottato duramente per tutta la partita senza perdere la concentrazione dopo l'errore iniziale che ci è costato il touchdown. In settimana invece dovremo certamente lavorare di più sull’attacco per affrontare la partita di Sabato contro le Aquile. Alessandro Brena è un QB di esperienza e lo ringrazio per essersi messo in gioco nonostante la lunga assenza dai campi; sarà importante trovare la giusta sinergia tra i giocatori per correggere gli errori visti in campo ed essere più efficaci per mantenere il secondo posto del girone».

Appuntamento Sabato 30 Aprile alle 21 sul campo Cus Torino di Via Milano 63 Grugliasco (TO) contro le Aquile Ferrara. Reapers TV trasmetterà in diretta la partita sul canale Youtube ReapersTorino.