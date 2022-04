Cascina Capello Chieri sul tetto del Piemonte, sua la coppa di categoria

Al mattino le ragazze del Cascina Capello Chieri erano attese da un impegno difficile e duro, (anche dopo la vittoria sofferta in rimonta di due giorni prima) contro la formazione quotata della SaFa Torino, squadra costruita per far bene in campionato con atlete di ottima caratura. Capitan Caretto e compagne non si sono fatte intimorire e sono scese in campo concedendo loro pochi momenti di superiorità anche da come si evince dai parziali, un bel 3-0 ( 25-19, 25-18, 25-16).