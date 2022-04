Akronos Moncalieri, la settimana più importante della stagione

Comincia questa sera la settimana più importante della prima stagione in Serie A1 dell’Akronos Libertas Moncalieri. Avversario: Costruzione Italia Broni, una vecchia conoscenza della gialloblù. Saranno due partite, forse tre, in cui entrambe le squadre daranno il tutto per tutto. In stagione regolare, pari e patta: 73-62 al PalaEinaudi per Moncalieri, 62-59 a Broni per le padrone di casa.