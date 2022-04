Il Derthona Basket prosegue nella definizione del roster per la prossima stagione: dopo la conferma di capitan Tavernelli, la società ha raggiunto l’accordo per il rinnovo biennale del contratto con Luca Severini.

Arrivato a Tortona a gennaio 2020, il numero 20 ha fatto parte della squadra che ha vinto il campionato di Serie A2 Old Wild West a giugno 2021.

Nel 2022/23 si appresta a cominciare la quarta stagione consecutiva con la canotta bianconera.