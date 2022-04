Basket Torino e Renato Nicolai ancora insieme

Bolognese classe ’63, inizia la sua carriera da dirigente sportivo nella città natale al CUS Bologna, per poi spostarsi alla Fortitudo. Dopo 4 stagioni in biancoblù ed una parentesi a Ferrara è protagonista della cavalcata nella massima serie della New Basket Brindisi, dove rimane per tre anni. Nella stagione 15/16 il primo approdo a Torino, da direttore sportivo prima e direttore generale poi, contribuisce alla ritorno nel grande basket dell’Auxilium Pallacanestro Torino, vincendo anche una storica Coppa Italia a Firenze, nel 2018. Dopo aver ricoperto il ruolo di amministratore delegato della Dinamo Sassari nella stagione 18/19 - dove vince una FIBA Europe Cup - torna sotto la Mole per accompagnare la nascita del progetto Basket Torino. Dal 2005 è docente presso l’Università degli Studi di Bologna.