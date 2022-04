BEA Chieri U13 Gold: crescita e divertimento al Memorial Bigone

Tre giorni di gare e tanto divertimento per tutto il gruppo, in un’esperienza di grande crescita dentro e fuori dal campo, coronata dal terzo posto festeggiato nella piazza di Pollenzo, patrimonio Unesco.

I Leopardi esordiscono con il piede giusto contro Abet Basket Bra, con un buon movimento di palla e tanta intensità in attacco che li guidano a una vittoria dall’ampio margine (18-72).

Nella successiva gara contro Virtus Siena alzano le marce anche in difesa e conducono in testa i primi tre quarti. Sul +5 BEA perde qualche pallone importante che permette ai toscani di rientrare e pareggiare i conti. Sul finale, punto a punto, Siena la spunta per una sola lunghezza (40-39).

Nel secondo giorno di gare i Leopardi superano Derthona Basket con una bella prova corale e un break nel terzo quarto decisivo per prendere il largo sugli avversari (64-31).

Accedono così alla semifinale contro Olimpo Basket Alba, dove cedono solo negli ultimi istanti (53-56).

Gli arancioni ritrovano così Virtus Siena nella finale 3°|4° posto di lunedì 25 aprile. I Leopardi trovano i canestri decisivi sul finale e ottengono così la rivincita sui toscani (50-46), che vale il terzo posto, con la coppa da alzare nella piazza di Pollenzo.

«Sono davvero orgoglioso dei ragazzi – commenta coach Ratto – In questi tre giorni abbiamo vissuto a pieno il bello della pallacanestro, lottando con forza in ogni gara. Abbiamo dato prova della nostra tenacia e delle nostre qualità, in un’esperienza di grande crescita per tutti. E’ solo l’inizio di un percorso che ci porterà a traguardi e obiettivi sempre più alti, insieme».

ABET BASKET BRA – BEA CHIERI 18-72

Parziali: 5-22, 11-35, 18-45

BEA CHIERI: Milani 12, Spennato 1, Vacca 6, Fatai, Destefanis, Meles 8, Petrin 6, Calò 10, Tran 17, Crisi 2, Amerio 8, Pirrone 2. All. Ratto, Ass. Picchialepri

VIRTUS SIENA – BEA CHIERI 40-39

Parziali: 12-10, 16-22, 25-30

BEA CHIERI: Milani 18, Spennato, Vacca 8, Fatai, Destefanis, Meles, Petrin 9, Calò 4, Tran, Crisi, Amerio, Pirrone. All. Ratto, Ass. Picchialepri

BEA CHIERI – DERTHONA BASKET 64-31

BEA CHIERI – OLIMPO BASKET ALBA 53-56

BEA CHIERI – VIRTUS SIENA 50-46