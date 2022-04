Castelnuovo Scrivia: al via i playoff, l'avversaria dei quarti è Brescia

A sole due settimane di distanza dalla sfida in campionato Autosped e Rmb Brixia tornano ad incrociare le armi ( sabato 30 aprile ore 20.30 al PalaLeonessa di Brescia), questa volta con qualcosa di più ‘pesante’ in palio, visto che si tratta del primo atto dei quarti di finale di playoff .

Duello che si prospetta, sulla carta, assai equilibrato visti i precedenti (1-1) in regular season anche se non è azzardato dire che questo genere di partite hanno sovente la tendenza di azzerare quelli che erano i valori emersi in precedenza. Della formazione lombarda si era già detto tutto in sede di presentazione del match del giorno di Pasqua ma la novità è costituita dall’addio, a quanto pare ufficializzato, della francese Turmel, rientrata nel paese d’origine; oltre alla polacca Grymek, già contrattualizzata tempo fa e che ha infatti disputato entrambe le gare contro le castelnovesi, la società bresciana ha cercato di tesserare anche la croata Trehub, già vista in Italia con le casacche di Bc Bolzano, San Giovanni Valdarno e Moncalieri ma ad oggi non sembra che la pratica sia stata perfezionata.

Aldilà della questione comunitaria, comunque, Brescia resta squadra di primissimo livello, basti pensare alla finale di Coppa Italia conquistata un paio di mesi fa ad Udine, nella quale per oltre 20′ ha messo alla frusta la corazzata Crema; Zanardi può contare su quel mix di talento e forza fisica, di gioventù ed esperienza che è in grado di portare a grandi risultati. Il compito, per le ragazze di Balduzzi, si prospetta, pertanto, assai difficile, ed occorrerà una prestazione sopra le righe per uscire vittoriose dal bellissimo impianto bresciano; sarà soprattutto, come sempre, la difesa la chiave di volta per poter puntare al successo.

Se è vero che nelle ultime uscite le giraffe hanno mostrato progressi in fase offensiva è altrettanto vero che nella propria metà campo, contro Udine e la stessa Brescia, le cose non sempre sono andate bene. L’Autosped deve fare un salto di qualità proprio in questo fondamentale per poter affrontare questi playoff con l’ambizione di ben figurare e di fare più strada possibile; Crema sembra, oggettivamente, di un altro pianeta, ma prima ci sono altri ostacoli assai duri da superare.