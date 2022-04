Torino '81 ospita Bologna per un posto playoff

La decima giornata del girone di ritorno di Serie A2 maschile – la 21esima del calendario – vede la Reale Mutua Torino ’81 Iren impegnata in casa contro il President Bologna . I torinesi, a quota 27 punti, arrivano dalla sconfitta contro la capolista Bogliasco maturata per 11-3. La formazione felsinea, che di punti ne ha 21, giunge al match dopo la sconfitta per 7-13 nel derby contro il De Akker Team, l’altra formazione che guida il girone nord.

Così il coach dei gialloblù Simone Aversa ha presentato il match:

«A questo punto della stagione, con poche partite alla fine, è un momento cruciale del campionato. La gara di domani è uno scontro diretto per l’ultimo posto playoff, che ci giochiamo con Lavagna 90 e President Bologna. Prendere tre punti in casa ci serve sia per muovere la classifica e avanzare, sia ovviamente per tenerli a distanza, considerando che poi dovremmo andare in casa loro a Bologna l’ultima giornata, ma a quel punto i giochi potrebbero esser definiti. Per noi domani è importante riuscire a ricreare le condizioni della prima metà di gara contro Bogliasco: tanta compattezza difensiva, tanta concentrazione e molta partecipazione, anche emotiva. Serve presenza sotto ogni punto di vista. Queste componenti saranno fondamentali per cercare di portare a casa i tre punti. Tutti dovranno fare la loro parte sin dal primo minuto e non potremmo dipendere solo da alcune nostre individualità».

LA COMPOSIZIONE DEL CAMPIONATO E DEI GIRONI

Il campionato di Serie A2 è composto da due gironi con 12 squadre ciascuno, che si affronteranno con gare di andata e ritorno a partire dal 13 novembre. La regular season termina il 7 maggio, poi ci saranno i recuperi delle giornate 8, 9 e 10, e successivamente play-off e play-out. Ai play-off accederanno le prime quattro formazioni di ogni girone, ai play-out la penultima e la terzultima di ogni raggruppamento. L’ultima di entrambi i gruppi sarà retrocessa.

Si ricorda la composizione dei due gironi:

Nord: Bogliasco 1951, Brescia Waterpolo, Como Nuoto, Crocera Stadium, De Akker Team, Lavagna 90, President Bologna, RN Arenzano, RN Camogli, RN Imperia 57, Telemedico Sportiva Sturla e Reale Mutua Torino ’81 Iren.

Sud: Acquachiara 2000, CC Napoli, Cus Palermo, NC Civitavecchia, Pol. Muri Antichi, RN Florentia, RN Frosinone, RN Sori, Roma Arvalia, Roma Vis Nova, SC Tuscolano e Vela Ancona.

La partita sarà disputata sabato 30 aprile alla Piscina Stadio Monumentale di Torino alle ore 18 e sarà trasmessa live sulla pagina Facebook della società.