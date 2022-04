BEA Chieri U13F: medaglia di bronzo al torneo di Sansepolcro

L’Under 13 Femminile ha partecipato al Torneo “Movimento è vita”, a Sansepolcro (Ar), dal 23 al 25 aprile 2022.

Inserite in un girone con squadre di altissimo livello, le Leoparde hanno vissuto una grande esperienza di crescita dentro e fuori dal campo. Nonostante 5 atlete su 11 sotto età rispetto alla categoria, il gruppo si è destreggiato bene in tutte le gare e ha sempre tenuto testa alle avversarie.