B1F: Agil Igor Volley, ultima sfida della stagione

Ultima sfida della stagione in serie B1 e in generale un weekend con due partite importanti per le Igorine. La formazione di Matteo Ingratta sarà di scena domani, sabato 30 aprile alle 18 a Volpiano per l’ultima sfida di regular season di B1 contro Savis Cargo Broker con l’obiettivo di disputare una battaglia e dare il massimo per salutare al meglio la stagione.

Domenica 1 maggio invece, alle 11 al PalaAgil, appuntamento con Collegno per la sfida al vertice di Under 18 in fase regionale: la vincente strapperà il pass per la semifinale regionale.

«Chiudiamo l’anno contro una delle migliori squadre del campionato con la fiducia che la partita possa essere un ottimo banco di prova, - dice il tecnico Ingratta – sarà una partita difficile ma il nostro obiettivo è provare a confermare sul campo, come abbiamo fatto nelle ultime gare, la nostra continua crescita che va al di là del risultato».

In Under 18 «altra gara importante, sono sicuro che la squadra farà di tutto per giocarsi le proprie carte e guadagnarsi la fase finale del campionato giovanile regionale».