Akronos Moncalieri a un passo dalla salvezza

Domani sera alle 20.30 l’Akronos Libertas Moncalieri scende in campo in un PalaEinaudi tutto esaurito per Gara 2 dell’ultimo turno di playout contro la Costruzioni Italia Broni.

All’andata le Lunette hanno dominato la partita per tre quarti, perdendo malamente soltanto il secondo (13-24). Ottima la reazione degli ultimi venti minuti: 37-19 per le gialloblù, che alla fine hanno portato a casa la vittoria per 68-53. Oltre alla solita Vanloo (19 punti con 5 triple e 4 assist) fondamentali in Gara 1 le prestazioni di Toffolo (17 e 12 rimbalzi), Landi (11 con il 100% dal campo e +21 di plus minus) e Miletic (9 con 6 rimbalzi e tanta sostanza in difesa).