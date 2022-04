BEA Chieri, tutto vero! Batte Collegno e vola a gara 3

Giovedì 28 aprile la Planet Smart City BEA ha ospitato al PalaCascinaCapello Collegno Basket per la seconda gara del primo turno dei PlayOff di Serie C Gold . I Leopardi compiono l’impresa e, tra il tifo incessante di un Palazzetto sold-out e arancione, nonostante le assenze, superano i favoriti al salto di categoria reduci da 22 vittorie consecutive. La serie va quindi sull’1-1, con Capitan Gile e compagni che allungano il turno a Gara 3, dove le due squadre si giocheranno il tutto per tutto.

Stessi equilibri nella seconda frazione: Scalzo è concreto dalla lunga distanza, i biancorossi corrono veloci in contropiede ma BEA difende forte e non sbaglia dalla lunetta. Sulle tribune del PalaCascinaCapello tutto esaurito è una festa continua. BEA, spinta dal proprio pubblico, alza il ritmo nella ripresa e sfiora più volte il pareggio con Tulumello (saranno 20 a referto alla fine). A metà terzo quarto le triple di De Simone e Colli firmano uno 6-0 che porta BEA sul +5 (43-38). Coach Spanu ferma tutto, Collegno ritrova lucidità e soprattutto il fondo della retina, con i bianco-rossi che tornano a guidare nel punteggio.

È Abrate a pareggiare di nuovo i conti a quota 51 nella prima azione dell’ultima frazione. Da qui i Leopardi non si guardano più indietro: BEA ha le rotazioni contate ma prende il largo con Scalzo e capitan Gile dalla lunga, ferma le iniziative degli ospiti e vola sul +8 con una magia nel pitturato di De Simone (59-51). Collegno deve affrontare gli ultimi giri d’orologio senza coach Spanu in panchina, espulso. Di nuovo Scalzo colpisce dalla lunga con il tabellone che segna 65-56 a 4’ dalla fine.

I biancorossi però non demordono, continuando a pressare forte e facendo valere le rotazioni più lunghe, con BEA che deve fare a meno di Colli e Tulumello per raggiunto limite di falli: 0-5 Collegno e +2 BEA a 30 secondi dalla fine (68-66). Gile in lunetta fa 2/2, Tuninetto non trova la tripla e Stiffi chiude i conti: 71-66 e il PalaCascinaCapello esplode di gioia.

IL COMMENTO

«Questa vittoria corona una stagione tanto difficile quanto entusiasmante – commenta coach Vassalli – Siamo sempre stati uniti nonostante le difficoltà. Ora meritavamo di vincere ancora davanti al nostro pubblico, che questa sera davvero è stato davvero il sesto uomo in campo e ringraziamo di cuore. A fare la differenza è stata la difesa, nonostante anche questa sera non avessimo a disposizione il roster completo. Ora continuiamo a crederci. Sabato arriveremo a Collegno entusiasti per giocarci il tutto per tutto in Gara 3».

PROSSIMO TURNO

Domani, sabato 30 aprile, Gara 3 sarà al PalaCollegno (Collegno, via Antica Rivoli 21). Palla a due alle 21.15.