JBM, domani si chiude la Fase a Orologio

Si chiude tra le mura amiche del PalaEnergica Paolo Ferraris la Fase a Orologio della Novipiù JB Monferrato che domani , palla a due alle 20.30 , sfiderà l’ Unieuro Forlì per cercare di assicurarsi la miglior posizione possibile ai playoff.

GLI AVVERSARI

La squadra allenata da coach Sandro Dell’Agnello arriva a questa ultima partita di Fase a Orologio con un record di 14 vittorie e 12 sconfitte ed è reduce dalla sconfitta interna contro Mantova. Miglior realizzatore della squadra forlivese è Kalin Lucas, che viaggia a 18.1 punti e 3.9 rimbalzi di media. Tra gli italiani occhi puntati su Mattia Palumbo che segna 9.9 punti di media.

DICHIARAZIONI

Stefano Comazzi (Ass. Allenatore): «Domani (sabato, ndr) incontriamo Forlì per chiudere la nostra Fase a Orologio e poi pensare ai playoff. Forlì è una squadra che, un po’ a sorpresa, occupa l’attuale posizione di classifica perché ha un roster costruito per posizioni ben più importanti, ma che ha dovuto affrontare una serie di vicissitudini nel corso della stagione, però sono riusciti ad uscirne e stanno giocando un’ottima pallacanestro. Dal nostro punto di vista, vogliamo giocare un’altra buona partita in casa, dando seguito alle ultime e cercare di avere la miglior posizione possibile nella griglia dei playoff».

Pendarvis Williams (Guardia JB Monferrato): «Contro Forlì si chiuderà la nostra Fase a Orologio e la vogliamo concludere al meglio. Loro sono un’ottima squadra, formata da un nucleo di giocatori di grande esperienza, che nelle ultime undici partite ne ha vinte otto. Dovremo fare una partita di grande energia, cercando di limitare al massimo gli errori, perché in questo momento della stagione ogni errore si paga a caro prezzo».

INFO UTILI

Si gioca sabato 30 aprile, con palla a due alle ore 20.30, agli ordini dei signori Calogero Cappello, Gabriele Gagno e Alberto Morassutti. L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook, Instagram e Twitter di JB Monferrato. La gara sarà in diretta in streaming su LNP PASS.