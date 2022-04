Fulgor Basket: Joel Fokou è un nuovo giocatore rossoverde

La Fulgor Basket è lieta di annunciare che, il lungo classe 2000 Joel Fokou è un nuovo giocatore rossoverde. Ex Orzinuovi, Joel è un giocatore atletico e dinamico, che dopo l’esperienza in Serie A2 ha abbracciato con entusiasmo la volontà della Paffoni di rafforzarsi con un giovane prima dei playoff.

«Sono orgoglioso degli sforzi che questa società, assieme agli sponsor, sta facendo anche dopo una stagione così difficile - le parole del presidente Don Angelo Nigro - Volevamo ringraziare i tifosi per la presenza sempre più importante all’interno di tutti i palazzetti in cui giocano i ragazzi, sia in casa sia in trasferta, e l’inserimento di Joel ci sembra un bel modo per farlo. Vogliamo arrivare pronti ai playoff e questo nuovo innesto ci dà ancora più carica ed energia per affrontare al meglio questo impegnativo rush finale. Arriva un momento della stagione che porta tanto entusiasmo e gioia attorno alla Fulgor, godiamocelo assieme!».

È intervenuto anche il Direttore Sportivo Michele Burlotto, che sull’innesto di Fokou ha precisato: «Avevamo preso in considerazione Joel da diverso tempo. Questo atleta si incastra perfettamente nel nostro roster grazie alle sue caratteristiche tecniche: è un ottimo atleta, dotato di verticalità, dinamismo e fisicità. Si tratta di un’operazione finalizzata a dare continuità ed energia al lavoro dei tecnici e dei giocatori, che hanno portato avanti con impegno e serietà un lungo percorso in cui non sono mancate le difficoltà, che abbiamo sempre combattuto e superato. Alla vigilia dei playoff, che si preannunciano durissimi, ma al tempo stesso affascinanti - conclude il DS -, non potevamo assolutamente tralasciare il lavoro fatto fin qui».