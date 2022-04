Volley Savigliano: Daniele Mellano convocato in Nazionale U22

Nel clima di delusione per la retrocessione in serie B, in casa Volley Savigliano è arrivata una notizia che restituisce orgoglio e ottimismo per il futuro. Daniele Mellano - centrale di 202 cm classe 2002, in forza alla prima squadra griffata Monge Gerbaudo dove nel girone di ritorno del campionato di A3 si è conquistato un posto nelle rotazioni - su segnalazione del commissario tecnico della nazionale Ferdinando De Giorgi è stato convocato ad un collegiale di allenamento in preparazione al torneo di qualificazione al Campionato Europeo 2022, in programma a Guidonia (Roma) dal 17 al 22 maggio.