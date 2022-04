Derthona Basket: le modalità di accesso al PalaEnergica

Ultimo appuntamento casalingo della regular season della Bertram Derthona , che sfiderà l’ Allianz Trieste domenica 1 maggio alle ore 20.45 al PalaEnergica Paolo Ferraris. Per agevolare l’accesso ai tifosi, la società comunica le nuove disposizioni e modalità di accesso al palazzetto di Casale Monferrato in vigore attualmente a seguito dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 28 aprile 2022.

Permane, fino al 15 giugno, l’obbligo di indossare la mascherina di tipo FFP2 per tutta la durata dell’incontro, mentre non è più richiesta alcuna esibizione del Green Pass per potere accedere alla gara. Bertram Derthona consiglia comunque di recarsi al palazzetto con anticipo rispetto all’inizio di orario della sfida. I cancelli del PalaEnergica Paolo Ferraris apriranno al pubblico a partire dalle ore 19.30 di domenica.