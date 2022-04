Verso Bertram Derthona-Allianz Trieste

Penultima gara della regular season per la Bertram Derthona , attesa dalla sfida all’ Allianz Trieste per la 29° giornata del campionato di Serie A 2021/22. La palla a due è fissata alle ore 20.45 al PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato.

A presentare la partita è stato, come di consueto, coach Marco Ramondino, che ha descritto le caratteristiche dei prossimi avversari: «Trieste è una formazione che ha grande solidità e compattezza e una elevata capacità di eseguire sia in attacco sia in difesa. Il roster ha profondità, con due giocatori per ruolo, e una gerarchia ben definita. I loro atleti sono molto esperti e bravi a mettere in pratica il loro sistema di gioco: Davis, Banks e Gražulis sono i riferimenti offensivi principali, ma tanti uomini sono in doppia cifra di media. Inoltre, dalla panchina escono Clark, Delia, Lever e Cavaliero, che quando la partita lo richiede è sempre pronto ad avere un impatto importante».

Il capo allenatore bianconero ha poi parlato degli aspetti su cui la squadra si dovrà focalizzare per affrontare la gara al meglio: «Servirà fare una partita di grande attenzione difensiva su tutte le opzioni di Trieste, che è molto brava a portare avanti il proprio sistema di gioco. Bisognerà avere grande presenza nel possesso in quanto loro commettono pochi errori e sono in grado di arrivare a Banks anche come seconda e terza opzione del possesso. Il nostro focus, come in tutta la stagione, sarà sul giocare al meglio la gara che ci attende e avere flessibilità e cambiare in corsa, cosa che non siamo stati bravi a fare contro la Virtus».

Coach Ramondino ha poi concluso parlando dei giocatori a disposizione per la partita di domenica: «Cannon si è allenato con la squadra nel corso della settimana, continua a convivere con il fastidio al piede ma è un giocatore duro e di grande carattere che ci ha sempre dato tutto e di più. Credo sarà della partita, andando oltre le problematiche che lo affliggono. Su Macura, quello che ci interessa in questo momento è che sia tranquillo e viva serenamente questo momento importantissimo per lui, la compagna e la famiglia».

A fianco di coach Ramondino, a presentare la partita è stato Ariel Filloy, che ha parlato della gara di andata e del rendimento della Bertram nel corso della stagione: «La sfida di andata, che è stata una delle peggiori della stagione, ci è stata utile per capire che è necessario essere sempre attenti e scendere sempre in campo al meglio delle nostre possibilità per provare a vincere. Siamo una squadra che lavora bene in palestra, ha voglia di giocare insieme e che ha un gruppo di giocatori e staff che è focalizzato sul raggiungere gli stessi obiettivi».

«Sono contento della stagione che la squadra sta disputando – ha aggiunto Filloy – e insieme ai miei compagni voglio raggiungere i playoff, continuando sulla strada intrapresa nel corso dell’anno. Penso che arrivare tra le prime quattro al termine della regular season ci darebbe una ulteriore iniezione di fiducia per affrontare al meglio i playoff».