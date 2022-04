B1-F: Volley Parella chiude la stagione col sorriso

Si chiude con una vittoria importante per 3-1 contro Libellula Bra, terza forza del campionato, e con un sesto posto finale, la stagione del Volley Parella Torino di B1 femminile. Una stagione che ha visto le biancorossoblu attraversare molti momenti difficili, tra infortuni e Covid, sempre superati grazie alla determinazione e all'impegno di squadra, staff tecnico e dirigenziale, uniti per portare a casa il miglior risultato possibile. E, visto ciò che è successo, questo si può davvero considerare il miglior risultato possibile nonostante qualche rimpianto per alcuni punti persi per strada.