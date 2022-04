Cuneo Volley, tutto pronto per gara 1 semifinale Play Off

La Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo superati i Quarti di finale con l’HRK Diana Group Motta di Livenza e staccato il pass per la Semifinale di Play Off promozione serie A2 , si prepara ad affrontare Gara 1 in trasferta a Santa Croce domenica 1 maggio alle ore 18 al PalaParenti. Focus principale ora trovare maggiormente una prestazione corale, alzando il livello di gioco e l’attenzione, così come richiedono partite di questa caratura.

«Bello essere in semifinale e aver confermato il risultato molto positivo dell'anno scorso, ora la speranza è quella di riuscire ad andare oltre, migliorando la prestazione della scorsa stagione. Soprattutto ci auguriamo di non esser colti nuovamente dalla sfortuna, che ci ha accompagnato dalla prima giornata dei passati play off. Non avrei mai messo la mano sul fuoco sulle 4 semifinaliste così come sul campionato, già a fine girone d'andata si era visto che le forze in campo erano molto competitive e qualche sorpresa sarebbe potuta arrivare da ogni parte, tant'è che in Semifinale di Coppa Italia abbiamo trovato Porto Viro che poi a fine stagione si è salvato all'ultima giornata. Anche il passaggio diretto delle prime quattro alle semifinali, memore la cavalcata di Brescia l'anno scorso, non era un risultato scontato. Santa Croce è una squadra forte che ci somiglia molto secondo me a livello di organico e che gioca una pallavolo di alto livello. Sicuramente sarà una battaglia molto difficile, probabilmente più ardua di Motta. A noi serve trovare un po' più di continuità e le sicurezze che sono mancate in queste settimane. Siamo stati fortunati con l'ingresso di Leo che si è un po' caricato la squadra sulle spalle, ma adesso anche noi altri dobbiamo cercare di portare il nostro gioco a un livello successivo per avere una chance; non possiamo solo affidarci ad un opposto che fa 30 punti a partita» - il centrale Nicholas Sighinolfi.

La partita sarà trasmessa live sul canale YouTube di Volleyball World, al seguente link.