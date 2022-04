Akronos Moncalieri rimane in Serie A1, festa al PalaEinaudi!

Dopo due partite molto agguerrite, Moncalieri ha la meglio su Broni e guadagna per il secondo anno consecutivo la A1 della Lega Basket Femminile. Come all’andata è la fase difensiva ad aiutare le Lunette che iniziano con un 5 a 0 firmato Lea Miletic. Broni chiama presto timeout e risponde con Westerik e Bestagno. Landi e Vanloo non si fanno però impensierire e grazie a 3 triple in fila fino si portano sul 14-5. Nel secondo quarto Broni si fa sotto, guadagnando punti facili con Smith e trovando la tripla del -2 con Bestagno alla boa del parziale. Negli ultimi minuti sono Vanloo e Cordola a tenere avanti Moncalieri (33-29).

Alla ripresa è Toffolo, relegata in panchina nel primo tempo per problemi di falli, a condurre l'ennesimo allungo di Moncalieri fino al +8 grazie un jumper contestato dalla media. Broni con Bestagno e Albano prova in tutti i modi a restare aggrappata alla partita, fino al 2 du 2 dalla lunetta di Dedic che dice 43-38 alla penultima sirena.

Un gioco da tre punti della stessa Dedic riporta in perfetta parità l’incontro a 6’ dalla fine. Ci pensa Landi con un tripla su assist di Vanloo a riportare subito in vantaggio le gialloblù, presto imitata dalla stessa belga per il +6 Akronos a 4’ dalla fine. È sempre Vanloo dalla lunetta a decidere l'incontro con un fondamentale 2 su 2. Alle 22.11 del 30 aprile 2022 il tabellone del PalaEinaudi dice 57-54: Moncalieri rimane in Serie A1.