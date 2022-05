Agil Igor Volley, niente punti a casa di Volpiano

Sconfitta sì, ma con la consapevolezza di aver dato il massimo e aver disputato comunque una buona partita e aver messo in difficoltà le avversarie in più momenti. Si chiude con una sconfitta per 3-0 la stagione della B1 di Matteo Ingratta a casa di Volpiano.

In campo ci sono Perfetto opposto a Brandi, Costantini e Pandolfi al centro, Sassolini V. e Bosso schiacciatori, Badalamenti libero. Le padrone di casa provano subito a tenere ritmi molto alti (8-4), ma le Igorine, come dimostrato già in altre occasioni, sono pazienti e accorciano al 9-8 e poi mettono anche la freccia per il 15-16. Fino alla fine è uno scambio ravvicinato, Volpiano va per il 22-20 e il finale dice 25-21.



Nel secondo set la prima distanza ha la firma di Volpiano e vale l’8-5; le padrone di casa questa volta corrono più veloci (16-9), le Igorine lottano ma non riescono a riaprire i conti e il finale dice 25-16 con un mini break da 4-1.



Il terzo set inizia come il secondo (8-5), le trecatesi non hanno alcuna intenzione di arrendersi senza lottare e così dal 16-12 rimontano e si fanno sotto fino a una sola distanza (21-20). E’ un parziale da 4-2 a mettere il sigillo alla sfida.

BlueTorino Vol-le Volpiano – Agil Igor Volley: 3-0

Parziali (25-21; 25-16; 25-22)

Volpiano: Andreotti 10, Bruno 9, Ballesio ne, Oliveri (L), Ivaldi, Re M. 11, Neffati 4, Ghirotto (L), Bergese 1, Martini 2, Tessari ne, Bazzarone, Re V. 14. All. Andreotti

Igor: Brandi, Sassolini V. 5, Coccoli, Valsecchi, Bosso 14, Sassolini H. 2, Maiezza (L), Costantini 2, Garavaglia, Galliano 4, Giorgetta 2, Perfetto 19, Pandolfi 4, Badalamenti (L). All. Ingratta