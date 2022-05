Reale Mutua Fenera Chieri ‘76, avanti tutta in palleggio con Francesca Bosio

Dopo l’opposto Kaja Grobelna, la seconda conferma in casa Reale Mutua Fenera Chieri ’76 per il 2022/2023 è la palleggiatrice Francesca Bosio . Reduce dal primo collegiale della stagione con la nazionale Seniores, anche per lei sarà il quarto anno in biancoblù. Un altro fondamentale punto fermo nello scacchiere di coach Giulio Cesare Bregoli.

«Sono orgogliosa di restare a Chieri e di poter continuare a lavorare in un ambiente e con persone che hanno dato un po’ una svolta alla mia carriera. Quindi sono felicissima di continuare questo percorso e questo progetto – le parole di Francesca Bosio – Veniamo da due anni importanti, a livello sia personale sia di squadra e società. Penso che adesso sia arrivato il momento di provare a fare uno step in più, e credo che questo per me sia il posto migliore dove farlo. Il mio sogno sarebbe vincere qualcosa con Chieri, o perlomeno entrare nelle coppe europee. Dopo due stagioni in cui ci siamo confermate ad alto livello, credo che ora siamo pronti per ambire a qualcosina in più. Ringrazio tutta la società e lo staff per la fiducia che mi è stata data tre anni fa, e che continua a essermi data con costanza».