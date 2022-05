Serie A2: più Giraffe che Leonesse, l’Autosped passa

Bcc che deve fare a meno di capitan Colli, a referto ma inutilizzabile a causa del problema alla spalla che già le aveva fatto saltare la precedente uscita con Vicenza: Balduzzi schiera in avvio Bonasia, Bonvecchio, De Pasquale, Rulli e Gatti cui Zanardi oppone Rainis, Zanardi, De Cristofaro, Bonomi e Scarsi. Avvio equilibrato anche perché caratterizzato da molti errori, da ambo le parti, figli forse del nervosismo dettato dall’importanza della posta in palio; prima frazione che sembra destinata a scorrere via con il punteggio sempre in bilico (14-14 dopo oltre 7′) ma nel finale sono le ospiti, con un 7-2, a chiudere avanti alla prima sirena (16-21).

Secondo parziale che vede subito le giraffe toccare il +8 (24-16) ma le padrone di casa frenano il tentativo di fuga rientrando sul -3 (21-24); andamento della partita che si divide tra gli allunghi delle castelnovesi, che toccano anche il +9, e gli sforzi delle bresciane, desiderose di ricucire gli strappi. Il 36-28 esterno del 20′ sembra mettere in discesa la gara per l’Autosped che però al rientro in campo, dopo la pausa, è attesa da alcune brutte sorprese; nei primi 2′ infatti arriva non solo l’esaurimento precoce del bonus ma anche i tre falli per Gatti, Rulli e D’Angelo. Brescia sente che è il momento giusto per affondare il colpo ed affidandosi ad un quintetto piccolo, senza lunghe di ruolo, riesce a riaprire completamente il match, dapprima impattando (40-40) e poi trovando il vantaggio a fine quarto (50-48). Inerzia che sembra passata tutta dalla parte della Zanardi’s band anche perché in attacco le giraffe faticano non poco, palleggiando per moltissimi secondi ed arrivando poi a conclusioni forzate; la difesa però tiene botta, concedendo alle padrone di casa poco o niente (saranno solo 4 i punti segnati alla fine dalla Rmb) e così l’Autosped resta sempre attaccata alle avversarie nonostante la pesante perdita di Rulli, in panchina per fallì dopo che nella medesima azione le viene fischiata la quarta e la quinta penalità.

Il 52-50 interno del 34′, siglato dalla solita Bonomi, sarà però l’ultimo vantaggio delle lombarde che, a secco per 5′, vedono le giraffe agganciare e sorpassare, sfruttando con freddezza i viaggi dalla linea della carità; le castelnovesi scappano via senza più voltarsi indietro ed il +10 (62-52) del 39′ è la pietra tombale sulle speranze di recupero delle locali con le ragazze di Balduzzi che possono così festeggiare l’importante, e meritato, successo insieme con i propri tifosi, inferiori dal punto di vista numerico ma bravissimi a sostenere la squadra per tutti i 40′.

Vittoria forse inaspettata, rispetto ai pronostici della vigilia, ma che l’andamento della partita ha legittimato, visto che il Bcc è stato al comando per buona parte della contesa, riuscendo ad imbrigliare, Bonomi a parte, le pericolose bocche da fuoco avversarie. Come già detto all’inizio, però, non cambia molto negli equilibri della serie perché mercoledì si riparte da zero a zero e sicuramente Brescia arriverà al PalaOltrepo con il coltello tra i denti e desiderosa di restituire il favore alle giraffe. Servirà la stessa fame, la stessa voglia viste oggi perché Brixia ha grandi qualità e sarebbe un gravissimo errore pensare di averla messa al tappeto; è stato vinto solo il primo round di un match che è ancora lungo ed il cui finale, incrociando le dita, è ancora tutto da scrivere.

Si torna quindi in palestra, a lavorare duro ed a preparare con altrettanta cura e voglia gara due