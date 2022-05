Basket Club Novara, arriva Khadim Diouf

La MG Consulting Novara è lieta di annunciare l’arrivo di Khadim Diouf , centro di 205 centimetri proveniente dal College Borgomanero. Il ragazzo classe 1997, nato in Senegal, arriva al Basket Club Novara per questo finale di stagione, in cui la formazione novarese si sta giocando la permanenza nel campionato di Serie C Silver. La stazza di Khadim farà comodo a coach Delconte, che in questo periodo deve fare i conti con numerose assenze, soprattutto nel reparto lunghi. Khadim Diouf ha un curriculum di tutto rispetto. Campione d’Italia U20 DNG, il ragazzo ha militato in importanti formazioni italiane, tra cui Cecina, Scauri, Casalpusterlengo e Casale Monferrato.

Queste le parole di coach Mauro Delconte: «Siamo ovviamente contenti di avere a disposizione un giocatore come Diouf per questo importante finale di stagione. L’arrivo del lungo del College è stato purtroppo dettato da una situazione emergenziale del nostro reparto lunghi. Bertona è fuori fino al termine della stagione e gli altri ragazzi del ruolo sono acciaccati, chi più, chi meno».

Andrea Delconte, presidente del College Basket Novara, società che a partire dalla prossima stagione sportiva si fonderà con il Basket Club Novara, commenta: «Con l’arrivo di Khadim Diouf vogliamo confermare la piena volontà, dopo la fusione con il Basket Club Novara, di continuare a garantire alla città di Novara il campionato di Serie C Silver, che ad oggi rappresenta la massima espressione cittadina in questo sport. La C è un campionato difficile e competitivo, che vede la partecipazione di formazioni provenienti dalle più importanti città piemontesi. La Serie C sarà inoltre il giusto e naturale sbocco per il nostro settore giovanile, che non solo si sta consolidando, ma sta crescendo a vista d’occhio. I nostri ragazzi avranno la possibilità di continuare maturare ulteriormente. Già quest’anno alcuni nostri giovani delle squadre Under 19 e Under 17 hanno avuto la possibilità di allenarsi e giocare in Serie C. L’anno prossimo vogliamo consolidare questa pratica per dare a loro la possibilità di accumulare esperienza in un campionato senior di livello. La C Silver, ripeto, è la massima espressione di basket a Novara, un trampolino di lancio ideale per il futuro di crescita di tutto il nostro ambiente e del basket novarese».

Benvenuto a Novara, Khadim!