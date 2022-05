Fulgor, a Varese un KO indolore, spazio ai giovani e rotazioni ampie

Una sconfitta indolore ed ininfluente per la classifica della Paffoni, aritmeticamente terza dalla scorsa settimana. Omegna dopo una buona partita cede al Campus di Varese contro la Robur per 71-60.

«Una bella partita vinta meritatamente da Varese – l’analisi di coach Fioretti -, con noi che abbiamo provato quintetti inediti vista la mancanza di Bushati, Balanzoni, Burini e Taddeo. Abbiamo avuto la possibilità di fare giocare molti più minuti ai nostri giovani under 19 e per una parte della partita siamo riusciti a fare delle belle cose sia a livello offensivo che difensivo, provando fino alla fine di tenere la partita punto a punto ma giustamente nella seconda parte si è visto il divario qualitativo che ha premiato Varese. Voglio ringraziare il pubblico venuto che si è fatto sentire, ci ha spinto per tutta la partita e ha capito l’impegno della squadra nonostante le mancanze di giocatori importanti. Ora abbiamo questa settimana per recuperare tutti, inserire Fokou e prepararci alla partita di domenica contro Pavia, partita dell’andata dove causa Covid noi avevamo affrontato con soli due allenamenti nelle gambe dopo 3 settimane di stop forzato».