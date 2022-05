Uno scontro diretto con una posta in palio importante. Missione compiuta per le Igorine U18: strappato il pass per la Final Four regionale! La formazione di Ingratta si è imposta con un rotondo 3-0 (25-14; 25-16; 25-23) fra le mura di casa contro Synesthesia Cus Collegno: entrambe le formazioni avevano vinto le due gare precedenti di fase regionale ed ecco il motivo dello scontro diretto. La Final Four si terrà domenica 15 maggio, ancora da definire il luogo.