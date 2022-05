Basket Novara perde anche gara 2 contro Saluzzo

Polveri bagnate per entrambe le formazioni nel primo quarto di gioco. Novara e Saluzzo sono imprecise, soprattutto dalla lunga distanza, e segnano solamente diciotto punti complessivi. Nel secondo quarto i padroni di casa aggiustano la mira e provano a scappare, costruendo azione dopo azione un vantaggio che tocca anche la doppia cifra. I ragazzi guidati da coach Delconte non riescono tuttavia ad arginare la rimonta ospite. Saluzzo nel finale di primo tempo si riavvicina e a metà gara il punteggio recita 28-24.

La seconda parte di gara si apre con i novaresi a condurre le operazioni, senza tuttavia che ciò si traduca in un vantaggio rassicurante. Saluzzo infatti riesce a stare a contatto e, sul finire del quarto, mette anche la testa avanti. I ragazzi allenati da coach Perlo sono bravi a mantenere i nervi saldi negli ultimi dieci minuti di gara, non facendosi mai sorpassare dai padroni di casa. La MG Consulting fallisce diverse occasioni buone, deve fare i conti con problemi di falli e qualche infortunio, e soprattutto concede qualcosa di troppo in fase difensiva. 58-62 è il risultato finale, che permette a Saluzzo di chiudere la serie sul 2-0, conquistando in tal modo la salvezza. Novara, al contrario, dovrà ancora sudare. I novaresi, nel prossimo turno Playout, sfideranno Ivrea, che nella serie contro Cuneo è stata sconfitta per 2-1, perdendo la “bella” per 86-78.