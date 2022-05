Cuneo Volley sbanca Santa Croce nella semifinale Playoff di A2

Cuneo porta a casa per 3-1 Gara 1 della Semifinale Play Off A2 e punta a chiudere in casa domenica prossima , 8 maggio alle ore 18 , il turno per proseguire il sogno verso la Finale. Una partita ostica, il servizio ha fatto la differenza come preannunciato. Molto bene l’ingresso di Tallone, mentre da copione Andri? e Capitan Botto trascinatori.

Lo starting six di Cuneo: Pedron palleggio, Andri? opposto, Sighinolfi e Codarin centro, Botto e Preti schiacciatori; Bisotto (L). Coach Douglas schiera: Acquarone palleggio, Walla opposto, Festi e Arasomwan centro, Colli e Fedrizzi schiacciatori; Pace (L).

Inizia punto a punto il primo set, con una buona prestazione a muro dei cuneesi. Sul 6-9 il primo time out per i biancorossi. Qualche errore di troppo al servizio, ma ottima l’intesa tra Pedron e i suoi centrali. L’opposto croato fa il suo mentre il collega della compagine avversaria fortunatamente non è così incisivo in questa parte iniziale del match. Coach Douglas esaurisce i time out a disposizione sul 13-17. Si rientra in campo e dai nove metri per Cuneo c’è Capitan Botto. I padroni di casa recuperano e sul 18 pari dopo la richiesta irrilevante di videocheck, coach Serniotti chiama il time out. Sul 19-21 entra Filippi per Pedron ad alzare il muro. Inizia a carburare Walla. Entra Lilli per Preti in difesa dietro. Ottima performance per Pedron in difesa, Botto trova il set ball e manda al servizio (22-24). Fedrizzi annulla in pipe, replica Walla in diagonale su Pedron ed è 24 pari; time out per Cuneo. Botto trova il 25° e Andri? chiude 24-26.

Riparte combattuta la seconda frazione, performanti a muro i biancoblù e molto bene Botto in attacco. I padroni di casa si portano avanti e sul 15-12 coach Serniotti chiama il time out. Entra bene il servizio ai biancorossi e sul 18-13 la panchina cuneese richiama i suoi. Sul 21-16 entra Tallone per Preti in ricezione. Cuneo rosicchia terreno e coach Douglas onde evitare interrompe il filotto positivo con un time out sul 21-18. Un grande Andri?, Botto che trascina e i biancoblù si portano a -2. Botto sbaglia la battuta ed è set ball per Santa Croce, ma anche i biancorossi sbagliano dai nove metri. Punto a punto il finale. S’inceppa Cuneo e regala il set 26-24.

Terzo set, per Cuneo resta in campo Tallone insieme a Botto nel ruolo di schiacciatore. La tensione pervade entrambi i campi, sul 5-10 c’è il secondo time out. Buono l’apporto di Tallone nella gestione del gioco, Botto e Andri? al comando. Difesa incredibile di Tallone e Pedron che attacca in parallela (9-18). Santa Croce fatica, Walla e Fedrizzi bandiere salde (10-21). Entra Filippi per Pedron e Ferrini al servizio per Colli. Muro di Filippi su Fedrizzi (11-22). Codarin trova l’ace del set ball, ma coach Douglas chiama il videocheck che tuttavia conferma l’11-24. Ed è ancora un ace del centrale cuneese a chiudere 11-25.

Confermate le compagini precedenti, inizialmente Cuneo conduce, poi qualche errore di troppo e Santa Croce brava a recuperare (8-8). Sale in cattedra Leo Andri? e sul 9-11 coach Douglas chiama il time out. Ace di Codarin e attacco di Andri? ed è ancora pausa per i biancorossi (11-15). Come da pronostico il servizio doveva essere l’arma vincente e infatti anche Capitan Botto trova l’ace (13-18). Botto trova il match ball (19-24)) e si porta al servizio. Non tiene la difesa cuneese la pipe di Fedrizzi, ace per Colli ed è time out per coach Serniotti (21-24). Si torna in campo e Colli mette in rete la battuta ed è 21-25.



Al termine della partita Coach Serniotti: «Quando riesci a far giocare male una squadra molti dei meriti li hai tu, sappiamo che sono bravi e quindi anche se hanno 3-4 punti di distacco possono recuperare. Sappiamo che abbiamo vinto solo il primo turno, ora abbiamo una settimana per preparare gara 2 che sarà sicuramente più difficile, ma avremo il favore del campo e del nostro pubblico».

Gara 2 per la Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo sarà domenica 8 maggio alle ore 18 al Palasport di Cuneo, ospiti i Lupi Santa Croce.





Gara 1 – Semifinale Play Off A2

Kemas Lamipel Santa Croce - Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo 1-3

Parziali (24-26, 26-24, 11-25, 21-25)

Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo: Pedron 7, Andri? 29, Sighinolfi 5, Codarin 9, Botto (K) 17, Preti 5; Bisotto (L1); Filippi 1, Tallone 4, Lilli. N.e. Rainero. All. Roberto Serniotti. II All. Marco Casale. Ricezione positiva: 66%; Attacco: 59%; Muri 9; Ace 11.

Kemas Lamipel Santa Croce: Acquarone 1, Walla 19, Festi 8, Arasomwan 6, Colli (K) 10, Fedrizzi 15, Pace (L1); Ferrini 1. N.e. Caproni, Menchetti, Giovannetti, Brucini, Sposato (L2). All. Cezar Douglas. II All. Francesco Pieri. Ricezione positiva: 55%; Attacco: 54%; Muri 3; Ace 2.

Arbitri: Santoro Angelo, Cruccolini Beatrice.

Durata set: 35’, 32’, 24’, 28’.

Durata totale: 119’.