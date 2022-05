Settimo da vertigini! Secondo posto e sogno pool scudetto

Un Settimo da vertigini puo? godersi per una settimana intera il meritato secondo posto (6-3) del Girone A dietro alla gia? qualificata Parmaclima; la lotta nel girone A per il secondo posto che garantisce l’accesso al pool Scudetto si fa avvincente, anche per la sfida tutta Piemontese con Torino che al momento vede Settimo davanti in questa stagione, anche negli scontri diretti, e che vedra? il recupero del derby di gara2 il prossimo mercoledi? sera in notturna in casa dei Grizzlies.

GARA 1: primo terzo di gara si chiude con un doppio di Carlos Boza e poi con un singolo di Federico Calvo, che incrementa ulteriormente le sue statistiche RBI (14) 4° assoluto in serie A. L’asset del monte di lancio Settimese e? rodato, Mattia Varalda e? che domina il monte fino all’inizio del settimo inning dove un passaggio a vuoto permette a Brescia di fare due punti a Varalda e due punti al reliever Fabrizio Minardi. Il Settimo non molla, conscio dell'importanza di una vittoria e all’ottavo inning trova una sequanza di 4 punti grazie ai Williams Wong (singolo), Stefano Cirillo (colpito), Lazaro Santa Cruz (walk a basi piene) e Yoel Roque. Festeggia Fabrizio Minardi (2.2IP, 2H, BB, 3K) per la prima vittoria dal monte in serie A.