Eurogymnica, weekend di medaglie internazionali

Importante weekend di gare oltre frontiera per Eurogymnica , con Alessia Leone e Stefania Straniero rispettivamente impegnate in Olanda e Francia, nel torneo Victory Cup di Rotterdam la prima e a Lione, nelle qualificazioni ai nazionali francesi la seconda.

In terra olandese, l'Azzurra di casa EG accompagnata da Tiziana Colognese , ha incantato, fornendo una prestazione maiuscola soprattutto per l'esecuzione della routine che prevedeva tre esercizi: cerchio, palla e clavette. Una gara in crescendo con i punteggi a migliorare attrezzo dopo attrezzo: Cerchio 27,85 - Clavette 29. 35 - Palla 30.650. Tre brillanti performance senza perdite che hanno riscosso molti apprezzamenti tra pubblico e giuria, impreziosite dallo stile cosi personale e originale che caratterizza da sempre il lavoro dell'allieva di HDemia, il centro tecnico di Eurogymnica a Chivasso.

La trimedagliata mondiale nel 2019 è così salita sul podio per quattro volte. Innanzitutto nel concorso generale, argento alle spalle dell'altra azzurra in gara, Sofia Maffeis, poi nelle specialità, ancora argento alla palla e alle clavette e infine bronzo al cerchio. Rotterdam non solo ha aggiunto medaglie prestigiose al palmares di Eurogymnica e a quello personale di Alessia ma ha rappresentato un utile momento di verifica in prospettiva Campionato Nazionale Assoluto, appuntamento clou dell'annata sportiva della ginnasta.

Stefania Straniero veniva invece dal Campionato di Serie C ZT1 disputatosi due weekend fa a Padova dove insieme alle compagne Sofia Albertone e Chiara Cortese ha fatto parte della formazione che ha concluso, con la terza prova, il campionato classificandosi al quinto posto. Un piazzamento più che onorevole, se si tiene conto che la Cortese, classe 2010, era al suo esordio in un campionato per ginnaste di grande esperienza.

Stefania, che aveva vinto il titolo di Serie C nel 2021, ha avuto praticamente solo il tempo di disfare le valigie e dopo alcuni giorni ripartire direzione Lione, dove, aggregata al Club Gymnique de Rillieux e accompagnata da Federica Vaccaro, è scesa in pedana con le clavette per dare il suo apporto in qualità di atleta straniera, nel tentativo di qualificare il sodalizio francese al campionato nazionale.