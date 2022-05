BEA Chieri a testa alta anche in Gara 3 ma Collegno va in semifinale

Sabato 30 aprile la Planet Smart City BEA è scesa in campo al PalaCollegno per la terza gara del primo turno PlayOff di Serie C Gold contro Collegno Basket . Dopo l’impresa al PalaCascinaCapello in Gara 2, i Leopardi lottano ancora una volta a testa alta contro la corazzata bianco-rosso e nel terzo quarto arrivano fino al -6. Collegno però non rivive i fantasmi di Gara 2 ed esce dal momento di difficoltà sfruttando la panchina lunga e la sua grande fisicità, amplia il margine e scappa nel finale. Lo spettacolo è anche sugli spalti, colorati d’arancione dai tifosi chieresi che hanno supportato la squadra dal primo all’ultimo minuto anche in trasferta. Si chiude così una stagione storica per BEA, che ha superato le tantissime difficoltà e raggiunto risultati storici al primo anno nel massimo campionato regionale, concludendo l’annata con una serie PlayOff davvero emozionante per il pubblico chierese.

LA GARA

La situazione assenze non cambia: indisponibili Mosca, Fassio e D’Arrigo, coach Vassalli schiera ancora Gile, Colli, Scalzo, De Simone e Stiffi. Coach Spanu replica con Borgialli, Tuninetto, Poom, Trovato e De Bartolomeo.

Collegno prova a imporre da subito il proprio ritmo, altissimo, alla gara trovando il fondo della retina con continuità sia a difesa schierata guidata da un Poom molto più ispirato che nei primi due episodi della serie, sia in contropiede. BEA difende forte, recupera tanti palloni, ma litiga parecchio con il ferro e va a sbattere con l’incredibile fisicità bianco-rossa nel pitturato. De Simone è il faro per l’attacco chierese con giocate di altissima qualità sotto canestro: 23-7 dopo la prima decina.

Un parziale 0-5 in avvio di seconda frazione a firma De Simone e Tulumello mette in chiaro che i Leopardi, che ora alzano i giri in difesa, non intendono cedere il passo. Coach Spanu ferma tutto e i suoi riordinano le idee, Poom non vacilla da dietro l’arco ed è 30-16. Ancora l’1 arancione buca la difesa aggressiva dei biancorossi, che poi allungano fino all’intervallo lungo sul +16.

Nella ripresa l’orgoglio dei Leopardi entusiasma il PalaCollegno: Abrate, Colli e Gile siglano uno 0-8 che riapre la gara e fa esplodere il calorosissimo settore ospiti. Borgialli sblocca Collegno in contropiede dopo più di due minuti, poi ancora Colli e Abrate, De Simone e Tulumello ricuciono fino al -6 (52-46).

Coach Spanu prova a più riprese a mischiare le carte, e trova quella giusta con Mortarino per tornare al vantaggio in doppia a fine terzo quarto.

Nell’ultima decina i padroni di casa fanno valere la panchina lunga, BEA prova a contenere ma è lampante che le energie siano finite. C’è spazio nel finale anche per i giovanissimi Sirbu, Vignoli e De Mita, classe 2005, che fa due su due dalla lunetta e segna i suoi primi punti nel massimo campionato regionale prima della fine: 83-59.

IL COMMENTO

«Questa per me è la serata dell’orgoglio – commenta coach Vassalli – Sono orgoglioso del nostro percorso e di questo gruppo che ha saputo restare unito e lavorare con costanza e impegno nonostante le tante difficoltà. Ci abbiamo creduto fino all’ultimo, con un terzo quarto di grande spessore dove abbiamo riaperto la gara. Applaudiamo Collegno che approda alle semifinali. Ringrazio il pubblico arancione per il grande supporto lungo tutta la stagione e soprattutto stasera in trasferta: è stato incredibile».

COLLEGNO BASKET – BEA CHIERI 83-59

Parziali: 23-7, 44-28, 59-48

COLLEGNO: Corgnati 7, De Bartolomeo 20, Borgialli 8, Tuninetto 3, Trovato, Poom 27, Villata, Framarin 6, Tio Tiagande, Mortarino 6, Perotti 6, Utieyin. All. Spanu

BEA CHIERI: Sirbu, De Simone 15, Vignoli, Colli 19, Scalzo 6, Tulumello 6, Stiffi, De Mita 2, Abrate 7, Gile 4, Tagliano, Rivoira. All. Vassalli, Ass. Bertulessi, Prep. Turetta, Acc. Monteleone