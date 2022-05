Gators, il recap della settimana

ZETAEMME CAYMANS – AMATORI SAVIGLIANO 43-71

Parziali: 10-20, 12-12, 11-14, 10-25

ZETAEMME CAYMANS: Nicola S. 17, Borsa 9, Nicola A. 7, Varallo 2, Cerutti 2, Paschetta 2, Mondino 2, Zorgniotti 1, Davicco 1, Donnarumma 0 All. Biglia Ass. Sabatino

Savigliano: Origlia 19, Testera 12, Maero 9, Bravo 8, Gili 6, Osella 5, Tallone 5, Frangaj 4, Gullino 3, Barberis 0, Bergese 0 All. Bacci

A Cavallermaggiore va in scena il derby di ritorno del campionato di Promozione. Le due squadre si conoscono abbastanza bene ma il primo quarto è di marca ospite, con gli alligatori che non riescono ad imporre il loro solito ritmo.

Nel secondo quarto viene fuori la grinta e la difesa è l’arma in più che permette ai padroni di casa di trovare facili canestri e mettere in difficoltà gli avversari.

Il terzo quarto è quello in cui i Caymans normalmente hanno più problemi, ma, questa volta, riescono a stare in partita e a giocarsela punto a punto rimanendo sempre in contatto.

Purtroppo però nel quarto periodo arriva un blackout totale dove si commettono errori banali e si concedono agli avversari troppi rimbalzi offensivi che vengono puntualmente trasformati in canestri.

Il divario così si dilata, un po’ ingiustamente, e negli ultimi minuti anche l'umore si abbassa.

«Peccato perché era un’altra partita da giocare fino alla fine ma non siamo riusciti a gestire bene i momenti difficili» è il commento dei coach al termine della partita.

Prossimo incontro: Domenica 08/05/2022 ore 21.15, Area Pro - ZETAEMME Caymans (Palestra Comunale - Via Piossasco - RIVALTA DI TORINO - (TO)) TORTONA - ABC SERVIZI LADY GATORS 42-67

Parziali: 12-19, 10-18, 8-18, 12-12 ABC SERVIZI Lady Gators: Mondino 4, Vergnano, Iannuzzi 10, Marchisio Gr. 8, Raso 12, Verlengo 10, Nicola 6, Rivoira 11, Marchisio G. 6. All. Colonna, Nicola, Mascolo

Tortona: Avio, Mazzocco 5, Selvaggio 3, Ronconi 7, Tortora 4, Daniele, Biasioli, Nagari 16, Vaia, Deregibus, Visenti 7. All. Scassillo

Un venerdì sera alternativo per la nostra squadra femminile senior in trasferta a San Salvatore Monferrato per disputare la terza partita del Girone Coppa contro le ragazze di Nuova Basket Tortona.

Le Lady Gators ingranano subito una buona marcia e capitan Benny Nicola da il là alle compagne bucando ripetutamente la retina.

Un grande ritorno, dopo un infortunio abbastanza rilevante, quello della giovane play Marchisio Grazia che prende molte volte il controllo nell'amministrare il gioco d'attacco con sicurezza, coadiuvata principalmente da Verlengo con cui c'è tanta affinità, specialmente nel gioco in velocità.

Le avversarie non sono certo intenzionate a cedere con facilità e continuano ad insistere nell'aumentare la grinta e l'intensità nel match, con Nagari e Visenti a guidare le compagne.

Restano colonne portanti delle alligatrici Raso e Iannuzzi, che, quando la situazione sfugge di mano, riescono a riportare immediatamente equilibrio in squadra.

Mondino si fa sempre trovare pronta a rimbalzo sotto canestro, cosa che permette alle compagne di costruire conclusioni risultate poi sostanziali, come quelle di Rivoira da fuori area, per il buon esito dell'incontro.

La partita si conclude con una vittoria che prolunga la serie positiva delle ragazze Gators in questa seconda parte di campionato.

Prossimo incontro: Domenica 08/05/2022 ore 19.00, ABC SERVIZI Lady Gators - Farigliano (Palasport, Via S. Giorgio - CAVALLERMAGGIORE (CN)). U19 GOLD VICTORIA TORINO - VM SERVICE GATORS 63-64

Parziali: 14-14, 14-16, 13-16, 22-18 VM SERVICE Gators: Barra, Arneodo 4, Catalano 4, Nicola S. 16, Nicola A. 11, Giordano 2, Davicco 19, Roano, Stima 4, Paschetta 4. All. Sabatino

Victoria Torino: Guna 7, Turillo 26, Daghero 3, Amucano 1, Bambara 12, Finelli 3, Ferrone 4, Niang 7. All. Macia

Vittoria sofferta ma importante per i ragazzi dell'under19 che proseguono il loro cammino per conquistare un posto nelle Final Four di Coppa. Ospiti della Victoria Torino, gli alligatori non disputano certamente una delle migliori prestazioni stagionali. Soffrono per tutto l'arco della partita il gioco di un'avversaria mai doma che reagisce colpo su colpo ai tentativi di allungo dei biancoverdi.

Gli ospiti riescono faticosamente a conquistare un break di 10 punti nell'ultima frazione di gioco ma, negli ultimi 3 minuti di gara, abbassano notevolmente la guardia, permettendo ai torinesi un pericoloso riavvicinamento. In questo breve lasso di tempo i Gators hanno rischiato di vanificare il risultato faticosamente ottenuto.

Fortunatamente ci pensa Stefano Nicola a riportare sui giusti binari la gara grazie alla sua precisione ai tiri liberi (12 su 12 solo nel quarto quarto!!) regalando la vittoria ai propri compagni.

Coach Sabatino ci tiene a sottolineare la prova di Alessio Davicco (19) tra i pochi ad avere avuto attenzione difensiva costante e costante prontezza a concretizzare gli assist dei compagni vicino canestro. U17 F VALENZA - ABC SERVIZI LADY GATORS 37-90

Parziali: 6-25, 12-21, 9-24, 10-20 ABC SERVIZI Lady Gators: Frattini 19, Marchisio Gr. 19, Verlengo 26, Mellano 4, Mondino 4, Calliero 9, Gjondrekaj D. 6, De Donatis 5. All. Colonna, Ass. Mondino-Mascolo.

Valenza: Guccio 8, Rizzuto 9, Ardito 3, Bonzano 6, Toure A. 5, Toure K., Tedde, Cubito 4, Pasino, Tibaldi 2, Rossi. All. Pasino

In una bella domenica primaverile, le Lady affrontano in trasferta le ragazze di Valenza.

Nonostante i ranghi ridotti, che limitano le rotazioni a 8 giocatrici, le alligatrici sono padrone della partita dal primo all'ultimo minuto. Già dalle prime fasi le ragazze di Coach Colonna riescono a trovare belle giocate corali, con Verlengo a sfruttare la velocità in contropiede e Marchisio a realizzare tiri piazzati. Mondino guida come sempre le compagne nei attacchi a difesa schierata, mentre Frattini è inesorabile ai tiri liberi (chiuderà con un bel 13/16). Le ragazze di casa non riescono mai a impensierire le Lady, con Gjondrekaj e De Donatis a torreggiare in area e recuperare rimbalzi e palloni sia in difesa che in attacco. Ottima la prestazione di Mellano in entrambe le metà campo, solo la sfortuna su un paio di tiri da fuori non le ha permesso di rimpinguare il tabellino personale.

Nell'ottima vittoria di giornata, da segnalare il rientro di Calliero dopo la lunga assenza.

Le Lady arrivano alle ultime partite da imbattute e con il roster quasi al completo, per terminare la stagione in crescita.

Prossimo incontro: Domenica 15/05/2022 ore 14.30, Lapolismile Bianca - ABC SERVIZI Lady Gators (Palestra Comunale, Via Balla 13, TORINO (TO)) U16 GOLD CUS TORINO - ABC SERVIZI GATORS 84-61

Parziali: 23-16, 13-17, 23-8, 25-20 ABC SERVIZI Gators: Fiorito, Bianco 26, Bertaina 14, Baretta 1, Truscelli, Arneodo 13, Marcellino, Meirano, Pepe 7. All. Biglia

Cus Torino: Jahier 7, Begni 16, Ferioli 8, Morandi 5, Coggiola 7, Paletto 7, Grizzaffi 7, Zarantino 5, Cendola 4, Cappelletti 5, Schirru 6, Lo Buono 7. All. Subbiani, Ancona

Come da pronostico è stata una partita davvero difficile, non tanto per il risultato ma perché i Gators si presentano con soli 9 effettivi e a metà secondo quarto perdono per un infortunio alla spalla Truscelli, che dovrà stare a riposo per un mesetto.

Nonostante il divario fisico soprattutto a favore dei torinesi, nei primi due quarti i biancoverdi, trascinati da Bianco, resistono e ribattono colpo su colpo ai più quotati padroni di casa.

Nella seconda parte di gara la voglia di lottare diminuisce, anche per il compagno infortunato, lasciando il posto alla stanchezza. Questo permette ai padroni di casa di scappare nel punteggio.

L'ultimo quarto risale un po' lo spirito agonistico ma le difese saltano da entrambe le parti e il punteggio di 25-20 lo dimostra.

«Abbiamo perso contro la capolista, squadra fisica e talentosa. Da parte nostra abbiamo giocato una buona partita nonostante le rotazioni corte e la stanchezza accumulata. Ora testa agli ultimi due match che decreteranno la griglia playoff per il titolo» è il commento di coach Biglia a fine match.

Prossimo incontro: Domenica 01/05/2022 ore 14,30, Novipiù Campus Piemonte - ABC SERVIZI Gators (Palazzetto dello Sport - Via Einaudi, 44 - MONCALIERI - (TORINO)) CAMPUS PIEMONTE - ABC SERVIZI GATORS 75-47

Parziali: 20-17, 17-11, 19-10, 19-9 ABC SERVIZI Gators: Fiorito 2, Crosetto 1, Bianco 22, Dutto, Carta 2, Varallo 5, Bertaina 14, Marcellino, Pepe, Mori 1. All. Biglia

Campus Piemonte: Clement, Vignoli 3, Nicosia 23, Trucco Cogliati 4, Dabbene 4, Molle 13, Pagano 6, Ferrero 2, Cellini 2, Fea 8, Lazzari 6, Lingua 4. All. Gallo

Partita che si preannuncia difficile contro la squadra seconda in classifica ma i Gators non scendono in campo per fare le comparse ma per giocare possesso dopo possesso.

Nelle prime battute gli alligatori tengono bene testa agli avversari e giocano attaccando gli spazi corretti, anche se in difesa a volte sono un po’ troppo permessivi.

Nel secondo quarto il gioco prosegue allo stesso modo, con i padroni di casa che provano ad allungare ma senza veramente riuscire a dare il colpo finale. Il gap alla sirena è -9.

Nel terzo periodo, nonostante la stanchezza si faccia sentire, gli alligatori rimangono a contatto fino a quando non subiscono un mini parziale e scivolano in pochissimo tempo a meno 20 punti.

Nell'ultimo quarto il divario rimarrà pressoché invariato, ma i Gators giocano comunque fino alla fine una partita vera senza mai staccare del tutto la testa. Ora devono tornare subito in palestra a preparare il prossimo match casalingo che decreterà la griglia playoff.

Prossimo incontro: Domenica 08/05/2022 ore 11.30, ABC SERVIZI Gators- Area Pro 2020 (Palazzetto dello Sport - Via Giolitti 9 - SAVIGLIANO (CN)). ALLIEVI CAIRO – GATORS 42-49

Parziali: 9-16, 3-14, 17-10, 13-9 Gators: Fiorito 10, Cangialosi 8, Carta 9, Culasso 2, Meirano 9, Zecca 6, Pistone 3, Sogno 2, Scardina. All. Botta

Cairo: Marchisio Bogliacino, Giordano 5, Martino 11, Baiguini 4, Prando 17, Bazzano, Fracchia, Avolio 5, Gavazza, Cirivello. All. Pedrini Dirig. Acc. Baiguini

Si è disputata sabato 30 aprile la gara 1 della serie 02 playoff del campionato Allievi, sul campo di Cairo Montenotte. Le due formazioni sono arrivate al terzo incontro stagionale e che ha avuto una prima fase di dominio ospite, seguita da un ritorno di fiamma dei padroni di casa, che con orgoglio, hanno recuperato parte dello svantaggio e non si sono mai arresi.

I giovani alligatori hanno sfornato una prestazione con alti e bassi, senza mai rischiare di capitolare, ma passando qualche momento di paura e così facendo hanno dato modo a Cairo di riprendere coraggio e di tornare in partita sfiorando la rimonta.

L’inizio della partita è stato caratterizzato da ottima intensità difensiva: gli ospiti hanno concesso poco agli avversari, sempre col fiato sul collo di Fiorito e Cangialosi, bravi a mettere pressione ai portatori di palla con l’aggiunta di buone trame offensive e velocità, che hanno portato punti importanti grazie a Meirano e Carta, ben supportati da Fiorito, Cangialosi e Sogno. Il primo quarto scorre relativamente veloce e va così in cassaforte col vantaggio di 16-9.

Nel secondo periodo la musica non cambia, anche Pistone e Zecca producono ottima pressione difensiva portando a diverse palle recuperate e contropiedi, dove sempre Zecca insieme a Cangialosi e Culasso finalizzano positivamente in attacco e Scardina si fa notare per alcuni assist importanti.

L’area bianco-verde è off-limits, tant’è che i padroni di casa realizzano solo 3 punti contro i 14 degli alligatori, che a metà gara sono così avanti 30-12.

Dopo l’intervallo lungo, dove coach Botta si complimenta con i suoi ragazzi, ma allo stesso tempo chiede di continuare con la massima concentrazione, Cairo scende in campo con determinazione e fin da subito dimostra di essere in partita, recuperando in parte nel punteggio e minando un po’ la fiducia dei Gators, apparsi un po’ sorpresi. Il nervosismo ospite che ne scaturisce porta a commettere troppi falli, facendo raggiungere presto il bonus agli avversari, che grazie ai canestri dalla lunetta rintuzzano lo svantaggio e chiudono il periodo sotto 29-40.

Dopo una leggera strigliata di coach Botta, si vede la reazione d’orgoglio degli alligatori che guidati da Fiorito, Cangialosi e Pistone riescono a contenere il ritorno di Cairo: a dire il vero, non si segna molto da entrambe le parti causa imprecisione al tiro, ma questa situazione un po’ incerta consente comunque ai Gators di riallungare fino al 30-45 in proprio favore a 4 minuti dalla fine. Ma i padroni di casa ritrovano coraggio, anche grazie a qualche azione frettolosa degli ospiti che porta a qualche palla persa di troppo e contropiedi, rifacendosi sotto pericolosamente con un parziale di 12-4. Ma questo impegno non basta, arriva dunque la vittoria per 49-42 che porta la serie sul 1-0 per i Gators e dà appuntamento a gara due tra una settimana.

A fine incontro, il commento di coach Botta: «Siamo stati bravi e determinati per due tempi, regalandone quasi altrettanti ai nostri avversari, che sono stati bravi ad approfittarne: nella gara di ritorno questo non dovrà più accadere, dovremo rimanere sul pezzo per tutti e quaranta i minuti».

Prossimo incontro: Domenica 08 maggio 2022 ore 17.00 Gators – Cairo (Palazzetto dello Sport – Via Giolitti,9 – SAVIGLIANO (CN)). U15 GOLD ABC SERVIZI GATORS - GRUGLIASCO 85-88 dts

Parziali: 17-17, 18-22, 18-20, 25-19, 7-10 ABC SERVIZI Gators: Alessio, Inaudi 2, Ambrogio 4, Avalle 14, Varallo 5, Baretta 14, Barra 14, Marcellino 14, Mori 4, Bertaina 14. All. Biglia

Grugliasco: Recchino 4, Santarella, Macrì 8, Bianco, Gaia 8, Gasparini, Nigro 10, De Ceglie 6, Mancino 31, Duo 7, Garino 4, Ciobanu 10. All. Mastrorilli

Come ci si poteva aspettare la gara per decidere il primo posto in classifica è stata tirata, combattuta e sono serviti 5 minuti extra per trovare un vincitore. I Gators partono con il vantaggio di 11 punti merito della vittoria dell’andata e non si fanno intimorire dall’aggressività che l'avversario dimostra in campo. Nonostante problemi di falli nel reparto lunghi, capitan Mori e compagni ribattono colpo su colpo e chiudono in svantaggio di soli 4 punti il primo tempo.

Nella seconda metà di partita i viaggianti provano a spingere sull'acceleratore per recuperare il gap dell’andata ma ogni tentativo viene respinto dalla difesa e dal trio Avalle-Baretta-Marcellino che in attacco segnano e prendono rimbalzi offensivi.

Negli ultimi dieci minuti Grugliasco prova l'allungo decisivo ma i Gators non ci stanno e, nonostante l’uscita per falli del totem Varallo, riescono, a 5 secondi dalla fine, a pareggiare e a rimandare la contesa all’overtime. La stanchezza dilaga da entrambe le parti e alla fine saranno gli ospiti a portare a casa il referto rosa senza però ribaltare il risultato.

I Gators conquistano quindi il primo posto nel girone e saranno testa di serie dei Playoff.

Ora si aspetta di conoscere il nome degli avversari contro cui gli alligatori si dovranno giocare il passaggio alle Final Four per il titolo regionale di categoria. U14 ELITE GATORS - SERRAVALLE 106-36

Parziali: 37-3, 68-15, 88-25 Gators: Inaudi 14, Graziano, Ambrogio 17, Barra 21, Bertaina 18, Bosio 4, Crosetto 7, Massa 15, Paonne 10. All. Toselli, Ass. Racca

Serravalle: Barbieri 5, Benassi, Poggio 2, Gilli 3, Miglietta 11, Velkov, Pisano 9, Monti, Bocchio, Tirelli 4, Repetto 2. All. Gilli, Ass. Benassi

Partita molto aggressiva quella giocata dagli U14 Gators in casa contro Serravalle.

Dopo facile vittoria nell'incontro precedente i Gators sapevano cosa li aspettava e questo avrebbe potuto essere un ostacolo per il raggiungimento della giusta concentrazione agonistica. Ma i bianco verdi hanno comunque disputato il miglior primo tempo della stagione dimostrando di avere una continua voglia di migliorare in tutti i fondamentali sia personali che di squadra.

I ragazzi alessandrini hanno passato una mezz’ora da incubo in cui hanno visto sfrecciare ‘furie verdi’ ovunque e hanno passato il tempo praticamente a raccogliere il pallone dal fondo della propria retina. I Gators sono stati in grado di segnare 68 punti nei primi due periodi grazie ad un’infinità di palloni recuperati e ad un gioco offensivo snello e privo di fronzoli inutili.

A risultato ormai acquisito i ragazzi di Toselli-Racca cercano di perfezionare i movimenti di squadra in fase offensiva e di allenarsi sotto il profilo dell’intensità difensiva per farsi trovare pronti per gli importanti appuntamenti che aspettano la squadra da qui a fine stagione.

Il duo di Coach commenta soddisfatto la partita: «Abbiamo affrontato fin da subito la partita con il piglio giusto non concedendo nulla ai nostri avversari. Nelle ultime uscite avevamo fatto un po’ fatica ad ingranare concedendo spesso gran parte del primo periodo ai nostri avversari: oggi non è capitato questo e i ragazzi hanno grande merito perché il loro atteggiamento è stato fin da subito concentrato e con un livello di reattività molto elevato. Domenica andiamo a Piossasco a giocarci una partita che può presentare delle insidie vista la fisicità dei nostri avversari: dovremmo essere bravi a confermare il primo posto in classifica anche per avere il fattore campo a favore nella fase finale che ci potrebbe portare alle final four che si giocheranno ad inizio giugno ad Oleggio».

Prossimo incontro: Domenica 08/05/2022 alle ore 15.00, Area Pro – Gators (Palazzetto dello sport – Via Nino Costa, 22 - PIOSSASCO (TO)). U13 SILVER VINOVO - CIRIANNI DECORAZIONI GATORS 56-46

Parziali: 15-7, 16-7, 14-20, 11-12 CIRIANNI DECORAZIONI Gators: Mosso 13, Trentanelli 3, Botta A. 6, Botta C. 16, Il Grande, Bossati 4, Marchisio 2, Ruffino, Cirianni 2. All. Dalmasso

Vinovo: Freddo 1, Gnani 4, Giacomo, Piccinini, Calia 10, Satta E., Cosentino 6, Satta J. 2, Gaiotti 16, Catanearo 1, Pirolo 8. All. Tomasi

Domenica primo maggio il team Cirianni Decorazioni affronta in trasferta la compagine di Vinovo nella prima giornata del girone di ritorno.

L’inizio di gara è totalmente a favore dei padroni di casa, gli alligatori sono poco compatti in difesa e faticano a trovare la via del canestro. A limitare i danni ci pensa Botta C. con punti importanti, coadiuvato da Trentanelli. Ruffino lotta a rimbalzo, mentre Barbero entra con la consueta energia. Il primo quarto finisce 15 a 7 per Vinovo.

Nel secondo periodo la musica non cambia: i torinesi scappano nel punteggio, i Gators rincorrono. Da segnalare in questa fase la grinta di Bossati, caparbio su ogni pallone, mentre Il Grande gioca minuti di intensità e applicazione.

Al cambio di campo l’inerzia della partita continua ad essere a favore dei padroni di casa, che volano vicini al +30. Improvvisamente però si accende la scintilla in casa Gators: i ragazzi di coach Dalmasso riprendono fiducia, difendono efficacemente e lottano con caparbietà. Grazie ai fulminanti contropiedi di un ottimo Mosso, alla regia ponderata di Marchisio e alla concretezza di un efficace Cirianni, gli alligatori realizzano un parziale clamoroso, che li porta a ricucire lo strappo fino addirittura al meno 6. Ogni giocatore che entra in campo offre un prezioso contributo, Vinovo sembra in tilt e i biancoverdi continuano a macinare punti grazie ad un gioco corale.

In questa fase Botta A. trova canestri importanti, assieme ai già citati Botta C. e Mosso. Tuttavia a pochi canestri dalla parità, vuoi per un po’ di sfortuna al tiro, vuoi per lo sforzo profuso nel tentativo di rimonta, i Gators vedono nuovamente Vinovo allungare. La partita rimane in bilico fino alla fine, ma ad ottenere il successo sono i torinesi, forti del parziale iniziale nettamente favorevole.

Finisce 56 a 46.

Coach Dalmasso commenta così la partita dei sui ragazzi: «Se da un lato spiace per la sconfitta e per la prima parte di gara giocata sottotono, va riconosciuta alla squadra la grande determinazione che ha portato ad una rimonta spettacolare, purtroppo senza lieto fine. Tutta esperienza per i giovani alligatori, desiderosi di rifarsi già nei prossimi allenamenti e partite».

Prossimo incontro: Sabato 07/05/2022 ore 15.00 CIRIANNI DECORAZIONI Gators- Langheting (Palazzetto dello Sport - Via Giolitti 9 - SAVIGLIANO (CN)). U13 F RIVOLI - CIRIANNI DECORAZIONI LADY GATORS 35-108

Parziali: 2-32, 14-26, 10-23, 9-26 CIRIANNI DECORAZIONI Lady Gators: Gitto 2, Tuninetti 6, Spertino 8, Chiapello 15, Torello, Gianoglio 3, Casasole 33, Conti 41. All. Sabatino

Rivoli: Ilardo, Copparello 2, Macario, Panagin 2, Sammaruca 2, Bondesan 18, Sciarotta, Cecchetto 11. All. D'Affuso Ass. Maschera

Il girone di ritorno della fase di qualificazione delle giovani Lady Gators inizia sabato pomeriggio con una bella trasferta a Rivoli.

La partita è subito in discesa per le ragazze ospiti che, con numerosi palloni recuperati nella propria metà campo offensiva, si portano molto avanti nel punteggio: 2 a 32 al termine della prima frazione di gioco. Nel secondo quarto la squadra di casa trova maggiore coraggio e riesce ad affacciarsi con più continuità sotto il canestro delle alligatrici, ma senza che queste ultime smettano di segnare con continuità in attacco grazie alle incursioni di Conti (41) e quelle di Tuninetti (6) sempre abile a smarcare con passaggi precisi vicino canestro la compagna Casasole (33).

Gli altri due quarti di gioco scivolano via sulla falsa riga di quanto visto in precedenza e il punteggio alla fine è piuttosto eloquente. U12 ALPICAR GATORS 2010 - BRA 63-16

Parziali: 25-4, 36-6, 47-8 ALPICAR Gators 2010: Biga 6, Abbà 4, Foti 2, Birolo 4, Allemandi, Bergese 2, Givo 2, Amato 3, Fresia 12, Abello 18, Grezda 6, Ferrero 4. All. Toselli, Ass. Racca

Bra: Arlorio 5, Bongiovanni, Busato 1, Dieje 4, Dirago, Morra, Moschini 2, Olivero, El Jaber 4. All. Raffaeli, Ass. Bassano

Bella prestazione da parte dei ragazzi del 2010 contro la formazione braidese. L’inizio non è dei migliori soprattutto per quello che riguarda la concentrazione e l’attenzione difensiva, dove i padroni di casa concedono molti tiri e rimbalzi offensivi alle avversarie.

‘Richiamati all’ordine’ i giovani Gators rispondono prontamente ‘presente’ fornendo un cambio di ritmo impressionante e facendo vedere il loro bel gioco.

La partita si incanala così velocemente verso quella che sarà una vittoria schiacciante, condita con tante belle giocate offensive dove i saviglianesi si cercano continuamente con passaggi e movimenti senza palla che rendono piacevole il gioco.

Il primo periodo chiude di fatto i conti per quello che concerne il risultato finale scavando un primo gap che andrà via via allargandosi. In grande spolvero si sono visti Biga e Grezda capaci di difendere molto attentamente e di recuperare un’infinità di palloni grazie alla loro grinta.

Si va all’intervallo lungo sul punteggio di 36-6 per i bianco-verdi. La ripresa vede ancora sugli scudi i ragazzi del duo Toselli-Racca che la fanno da padrone in ogni parte del campo grazie ad azioni articolate in attacco e ad una difesa molto alta, che permette loro di recuperare palloni su palloni.

«Gli allenamenti stanno portando i frutti desiderati: i ragazzi apprendono i fondamentali del gioco di squadra molto velocemente e da un gioco prettamente basato sull’uno contro uno, come solitamente si ha a questa età, si stanno già spostando su concetti di circolazione di palla che stanno imparando a fare molto bene. C’è ovviamente ancora tanto lavoro da fare, ma la strada intrapresa sembra proprio essere quella giusta» commenta soddisfatto il duo di Coach.

Prossimo incontro: domenica 08/05/2022 alle ore 9.00, Farigliano – ALPICAR Gators 2010 (Palazzetto di Farigliano - P.zza San Giovanni, 6 - FARIGLIANO (CN)). U12 CSI CAIRO - GATORS WEST COAST 27-57

Parziali: 7-20, 11-15, 5-12, 4-10 Gators West Coast: Bossati L. 14, Silato, Bossati I. 24, Damian, Demarchi 4, Simon, Robasto 11, Sarcone 4, Olivero. All. Nicola

Cairo: Marchisio Bogliacino, Rabellino 5, Ciuffi 3, Malviso 2, Martino 4, Briano, Piperissa, Pizzorno, Zunino 11, Gallo 2. All. Trotta