Fulgor Basket: presentato Joel Fokou!

Nella meravigliosa location del Lido Beach Club Baveno la Paffoni si riunisce per presentare il suo nuovo giocatore: Joel Fokou , lungo classe 2000 che da domani si allenerà con i compagni per preparare la sfida con la Riso Scotti Pavia e i playoffs 2022 .

«Sono felice di essere qui a Baveno ad un evento della Paffoni - le parole del Sindaco di Baveno Alessandro Monti, che apre la conferenza stampa da buon padrone di casa. - Sono un tifoso rossoverde e non vedo l’ora dell’inizio dei playoff, faccio un grande in bocca al lupo a Joel e a tutta la squadra, che è ormai un vero punto di riferimento di tutto il territorio».

La palla, parlando di territorio, passa immediatamente nelle mani del Presidente Angelo Nigro: «Io non posso che ringraziare i tifosi e gli sponsor, che ci sono sempre vicini e anche in un momento così difficile trovano sempre energie e risorse per supportarci. Vogliamo continuare a vivere queste belle emozioni».

Dal punto di vista più tecnico sono poi intervenuti il DS Michele Burlotto e il coach Flavio Fioretti. «Prima di tutto vorrei ricordare le enormi difficoltà che questo gruppo ha dovuto combattere – sottolinea Burlotto – e, per questo motivo, devo ringraziare staff tecnico e giocatori che, senza mai cercare alibi, hanno lavorato e ottenuto un grande risultato. Joel come si dice nel mondo del basket è un giocatore esplosivo e verticale, che solitamente si vede ad un livello ancor più alto della Serie B. Il suo inserimento nel roster è anche il nostro riconoscimento al lavoro svolto fin qui da tecnici e giocatori, non volevamo lasciarli soli».

Poi è intervenuto coach Fioretti: «Ringrazio chi mi ha preceduto e sottolineo il merito e la bravura dei ragazzi nell’aver conquistato il terzo posto. Faccio i complimenti alla società e ai tifosi, che si sono fatti sentire davvero tanto, ricordando che avremo ancora bisogno del loro tifo. A Joel, come ho detto privatamente prima, chiedo di divertirsi. Di entrare nel nostro gruppo con tanto entusiasmo e voglia di giocare».

Infine è toccato proprio ad un emozionatissimo Joel Fokou: «Sono felice di essere qui, l’ambiente mi ha accolto benissimo non facendomi mancare nulla. Darò tutto quello che ho per provare ad arrivare più lontano possibile ai playoff».