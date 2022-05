BEA Chieri, il recap della settimana

L' Under 15 Silver BEA Chieri chiude la seconda fase Coppa al secondo posto e accede così alle finali grazie alla vittoria contro Beinaschese OTB dello scorso sabato, raggiunta in un finale intensissimo dopo una gara equilibrata ma sempre condotta in testa dai Leopardi.

Tra le altre partite del settore giovanile BEA Chieri, l'Under 15 Eccellenza supera Langhe Roero Basketball anche nella prima gara di Coppa Piemonte, dopo il quinto posto in regione ottenuto alla Seconda Fase TOP. Buona prova dell'Under 14 Gold al PalaCascinaCapello. I Leopardi corrono veloci in contropiede e collaborano bene in attacco. Area Pro 2020, che aveva vinto con ampio margine la gara d'andata, passa in testa solo nel secondo tempo e chiude sopra di quattro lunghezze.

L'Under 17 Gold supera in trasferta Don Bosco rivoli, l'Under 19 Silver vince per la quarta volta il derby contro Basket Chieri nella prima giornata di ritorno della Seconda Fase TOP. Don Bosco Crocetta ferma i Leopardi dell'Under 13 Gold al PalaBallin di Torino. Prima sconfitta nella seconda fase Coppa per l'Under 13 Silver, impegnata contro Franzin Val Noce. Le Leoparde dell'Under 13 Femminile si arrendono contro Libertas Moncalieri.

UNDER 15 SILVER

BEINASCHESE – BEA CHIERI 54-57

Parziali: 11-15, 30-30, 37-43

BEINASCO: Marchini 2, Rosso, Turaglio 4, Manitto 9, Maxim 4, Maestri 2, Sena 2, Chiparo 4, Brugaletta 1, Topino, Cascaval 24, De Virgilis, All. Comba.

BEA CHIERI: Vidotto, Nicoletti 7, Gariglio, Pisciuneri 26, Guardalben 9, Gamba 10, Giuranna, Vurruso, Darodda 1, Cirrito, Zarba 4, All. Grillone, Ass. Ghigo.

UNDER 15 ECCELLENZA

LANGHE ROERO BASKETBALL SSDARL – BEA CHIERI SSDRL 54-61

Parziali: 9-13, 20-25, 33-46

LANGHE ROERO: Agosto 2, D’Orta 6, Peano, Moschini 2, Bernocco 9, Digiovanni 2, Marocco, Busato 9, Milone, Pavese 4, Morando, Rinaldi 20. All. Siragusa, Acc. Moschini.

BEA CHIERI: Ahia, Marrese 11, Viggiano 7, Quagliotto 9, Bechis 13, Ricci 2, Pianfetti 8, Prestipino, Fogliato 5, Gangitano 4, Mout 2. All. Allisiardi, Ass. Ratto, Prep. Turetta, Acc. Bechis.

UNDER 14 GOLD

BEA CHIERI SSDRL – AREA PRO 2020 67-71

Parziali: 26-18, 37-38, 52-49

BEA CHIERI: Mellina-Gottardo 5, Dalmasso, Massari, Giangualano 4, Ariaudo, Mosso 12, Molinari 3, Monaco 13, Cacciabue 2, Nurra, Zanzon 6, Mout 22. All. Allisiardi, Ass. Turetta.

AREA PRO 2020: Cianci, De Marta, Moriondo, Falcone 2, Poretti 1, Battaglino, Jacomuzzi 11, Bertinetto R. 18, Wu 2, Bertinetto F. 19, Ferraris 19. All. Persico, Acc. Cianci.

UNDER 17 GOLD

DON BOSCO RIVOLI – BEA CHIERI 68-74

Parziali: 22-18, 32-38, 50-52

RIVOLI: Ortoncelli 3, Neirotti, Calí, Piga 4, Mione, Mangione 14, De Biasi 8, Giunta, Grassia 16, Taverna 23. All. Rizzo, Acc. Calí.

BEA CHIERI: Marrese 4, Bianco 12, Roccati 15, Gangi 4, Zanetti, Lafiosca 21, Ferrone 9, Quagliotto 9, Gangitano, Kamami. All. Usai, Ass. Bonifacio, Ass. Pirocca, Prep. Gangi.

UNDER 19 SILVER

ASD BASKET CHIERI - BEA CHIERI SSDRL 51-58

Parziali: 16-12, 24-26, 33-37

BEA CHIERI: Sirbu 5, Bertoglio 4, Tagliano 25, Barisone (C) 2, Vignoli, Alò, De Mita 5, Zanetti, Bergese 10, Virde 5, Bianco T., Perillo 2. All. Colò, Ass. Pirocca.

BASKET CHIERI: Madaro, Leon 4, Dalla Mariga, Bosco 6, Elia (C) 2, Perosino 5, Parisi 8, Deandreis 13, Berruto 4, Hotot, Garavana 9, Staccione. All. Malacarne, Ass. Iozzino.

UNDER 13 GOLD

DON BOSCO CROCETTA – BEA CHIERI 63-26

Parziali: 13-3, 30-13, 47-25

CROCETTA: Cantore 4, Apricena 8, Morino 8, Cagliero 5, Olivieri 4, Rubbiano 2, Gola 5, Trigiani 11, Bini, Barra 4, Demateis 12. All. Ferrero, Ass. Gratini

BEA CHIERI: Spennato 3, Vacca 5, Fatai, Destefanis, Ricci 3, Faedda, Mastrocola, Sidari, Calò 12, Valentini, Crisi 3, Amerio. All. Ratto, Ass. Mosca, Ass. Picchialepri.

UNDER 13 SILVER

FRANZIN VAL NOCE – BEA CHIERI 46-31

Parziali: 9-13, 11-18, 26-23

BEA CHIERI: Giorcelli, Danisi 1, Santoro 4, Meles 8, Chiara, Petrin 15, Giacomini, Vallinotti, Pirrone 2, Stoian 1, Carrara, Griva. All. Ucci.

UNDER 13 FEMMINILE

BEA CHIERI – LIBERTAS MONCALIERI 41-57

Parziali: 2-10, 15-26, 29-42

BEA CHIERI: Candellero 4, Orlando, Ferrone 5, La Grotteria 1, Cappello, Bechis 5, Ricci 12, Lupo 10, Sangiorgi 4, Bernardiniello.