Al via il Circuito Federgolf Piemonte Liguria - Chiusano Golf Cup 2022

Con l’investitura di prestigio del Piemonte a “Regione europea dello Sport 2022”, la Federgolf Piemonte scende in campo inserendo nel calendario degli eventi sportivi della Regione Piemonte il suo Circuito Nazionale amatoriale. Il circuito FEDERGOLF PIEMONTE LIGURIA CHIUSANO GOLF CUP è il circuito amatoriale più importante e prestigioso in Italia con la partecipazione stimata di quasi 3000 giocatori provenienti da tutta Italia e dalle nazioni confinanti e prevede 42 tappe di qualificazione e 2 finali e si gioca nei prestigiosi Circoli di Piemonte e Liguria. La finale nel Parco della Mandria sui percorsi del Golf Torino e del Royal Park.

Sarà stilata una classifica generale dei giocatori partecipanti delle diverse categorie (1° categoria, 2° categoria, 3° categoria, categoria lorda), che terrà conto della somma dei punti conseguiti nelle singole gare e delle partecipazioni alle gare. I 40 finalisti (vedi regolamento allegato), nelle 4 diverse categorie, avranno diritto a giocare la finale che prevede, a sorteggio tra i finalisti, premi importanti e molto appetibili.

A fianco del più grande evento golfistico amatoriale tra i più lunghi in assoluto si affiancano prestigiosi partner come: Chiusano Immobiliare, Regione Piemonte, Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro e Franke fornitore leader a livello mondiale di prodotti e soluzioni per cucine con i suoi premi a estrazione.

«Con la nascita del circuito – ha dichiarato Marco Francia presidente della Federgolf piemontese – è stato possibile far conoscere tutta l’offerta golfistica regionale con l’obiettivo di incrementare l'incoming turistico nella nostra Regione e nelle regioni limitrofe che ben si prestano grazie alle risorse del territorio, la tradizione e la storia».

Charity Partner dell’iniziativa è, per il secondo anno consecutivo, la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro.

Allegra Agnelli, Presidente della Fondazione, ha dichiarato: «Sono contenta che questa collaborazione, che l’anno scorso ci ha permesso di destinare 10.000 euro alle attivià di ricerca e cura dell’Istituto di Candiolo-IRCCS, si sia rinnovata. Un grazie sincero alla Federazione, agli sponsor e a tutti i Circoli e giocatori che contribuiranno anche quest’anno al raggiungimento di importanti traguardi.

Quasi un anno fa abbiamo iniziato i lavori di ampliamento dell’Istituto, un importante piano di sviluppo per curare sempre più persone e farlo sempre meglio. E per realizzarlo abbiamo, come sempre, bisogno di tutti i nostri sostenitori».

«Non potete immaginare la gioia nel riprendere e sostenere questo bellissimo circuito dilettantistico - ha dichiarato Andrea Chiusano della Chiusano Immobiliare - mantenendo tutto il programma in linea con i gli anni precedenti e siamo doppiamente entusiasti che ogni gara sia di sostegno alla Fondazione Piemontese e ricerca e cura del cancro».