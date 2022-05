Reapers Torino pronti al riscatto

Domenica 8 Maggio i Reapers Torino affronteranno in trasferta le Aquile Ferrara per il secondo incontro consecutivo dopo il match di sabato scorso che ha visto gli emiliani imporsi sulla squadra torinese per 6 a 5. Una partita importantissima quella che attende la squadra di coach Levi, non solo per la voglia di riscattarsi dopo la scarsa prestazione dell’andata, ma anche perché i torinesi devono vincere per assicurarsi un posto nei playoff.

Sabato scorso le Aquile si sono infatti imposte con un solo punto di vantaggio: un risultato che rispecchia la prestazione opaca dei Reapers, con una prova impeccabile della difesa che non è stata però supportata adeguatamente dall'attacco della squadra, malgrado le 210 yards percorse contro le sole 68 degli avversari. Il risultato non pregiudica le potenzialità dei piemontesi, determinati a riscattarsi nel nuovo match malgrado i molti infortunati che non potranno scendere in campo.

«Dopo la sconfitta deludente di Sabato stiamo lavorando duramente per rimediare ai molti errori visti in campo, soprattutto in attacco, e la priorità di tutta la squadra - me per primo - sarà quella di riscattarci e dimostrare il valore di tutti i miei giocatori per mettere al sicuro l’accesso ai playoff» spiega Coach Levi «gli allenamenti di questa settimana, compatibilmente con i vari infortunati, avranno la giusta intensità per affrontare al meglio delle nostre forze la partita di Domenica. Non smetterò di ringraziare i ragazzi della difesa che hanno dimostrato grande valore e competitività, ma il football è uno sport di squadra e come tale è importante trovare il giusto equilibrio di tutti i reparti per vincere le partite».

Kickoff alle 15 presso il campo sportivo Mike Wyatt Field. Si potrà seguire la partita in diretta streaming sul canale Twitch Aquile Ferrara.