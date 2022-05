I risultati della Final Four Under 19 Femminile di Basket

Lunedì 2 e martedì 3 Maggio sono andate in scena al Palazzetto di SportArea le Final Fuor Under 19 Femminili . Hanno partecipato alla fase finale Pallacanestro Torino Young , Castelnuovo Scrivia , Basket Venaria e le ragazze di casa della Granda College Cuneo .

Nel secondo quarto Cuneo allunga ancora, arrivando a +16. Nel terzo periodo le torinesi riescono a contenere meglio difensivamente le cuneesi, avvicinandosi a -10. Nel quarto periodo Venaria riduce ancora lo svantaggio, ma l’esperienza delle cuneesi consente loro di portare a casa la gara e guadagnarsi la finale per il Titolo Regionale Under 19.

Il giorno seguente sono andate in scena le finali terzo quarto posto e primo secondo posto. Al termine della Finale per il bronzo è Pallacanestro Torino Young ad avere la meglio su Basket Venaria. Finale amaro per le cuneesi, che perdono il Titolo Regionale negli ultimi minuti dopo una bellissima gara, giocata in equilibrio da entrambe le parti.