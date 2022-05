Derthona batte Trieste all’esordio nella Next Gen Cup 2022

Debutto vincente per la Bertram Derthona , che gioca una partita di grande orgoglio contro Trieste , resistendo ai tentativi di allungo degli avversari nei primi tre quarti e piazzando poi un importante break nel parziale finale per ottenere il successo. Da sottolineare la crescita difensiva e la personalità mostrata dalla squadra allenata da coach Ansaloni, guidata in attacco dai 33 punti di Boglio.

Primo quarto all’insegna dell’equilibrio nella gara inaugurale della Bertram Derthona alla IBSA Next Gen Cup 2022: i bianconeri trovano buona continuità al tiro e rimangono a contatto con Trieste, che sfrutta la fisicità sotto canestro per chiudere avanti 23-19. Nella seconda frazione, l’Allianz allunga progressivamente il proprio margine fino a raggiungere la doppia cifra: all’intervallo il punteggio è 44-33.

Al rientro dagli spogliatoi, Trieste prova ad allungare a più riprese il proprio gap, ma le giocate di Loro e Boglio, prestiti di College Borgomanero per questa competizione, consentono al Derthona di rimanere in gara: al 30’ Allianz avanti 62-50. Nell’ultima frazione, con sono ancora Boglio e Loro a propiziare la rimonta dei Leoni, alimentata da una crescita difensiva che vale il -3 (64-61) al 34’. Si arriva così a un finale punto a punto, bello ed emozionante, in cui la Bertram mette la testa avanti con la tripla di Ferrari (72-73 al 37’) a coronamento di una grande rimonta. L’Allianz impatta la partita a 76 entrando nell’ultimo minuto, ma un altro canestro da tre punti di Ferrari e la freddezza di Boglio in lunetta regalano il successo al Derthona, che si impone 78-83.

Allianz Trieste - Bertram Derthona 78-83

Parziali (23-19, 44-33, 62-50)

Trieste: Pieri 4, Bonano 2, Giovanetti, Rolli 2, De Giuseppe, Comar 2, Venier 8, Obljubech ne, Fantoma 28, Longo 18, Sheqiri 10, Eva. All. Mura.

Derthona: Pezzulla, Baldi 7, Barbieri 5, Miljkovic, Tambwe 3, Biaggini, Boglio 33, Loro 17, Lisini 7, Ferrari 12, Zonca, Rota. All. Ansaloni.