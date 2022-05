Giaguari Torino ospitano gli Hogs Reggio Emilia

Inizia il rush finale per i Giaguari Torino che, nella seconda partita casalinga e penultima di stagione regolare, ospitano gli Hogs Reggio Emilia per cercare di consolidare il proprio primato in classifica senza perdere terreno dai Lions Bergamo, unica altra squadra imbattuta di questa Seconda Divisione edizione 2022 e con cui i Giaguari si contendono, al momento, il seed numero uno nella griglia playoff.

Impegno apparentemente semplice, quello che attende i gialloneri questa domenica, anche in virtù del netto 28-0 dell’andata, ma la partita contro le Aquile ha insegnato che non bisogna mai dare nulla per scontato, e che ogni partita va vinta sul campo, prima che sulla carta. Il positivo rientro di Tommaso Tenconi in attacco è stato di un tempismo eccezionale, visto l’infortunio patito da Licari nel finale della scorsa partita, che avrebbe potuto rappresentare un serio problema per i Giaguari sulle corse che, però, sono comunque nelle buone mani (o meglio… piedi) del rientrante runningback torinese. L’ottimo lavoro svolto in linea dal quintetto Ciattaglia - G.Ruffoni - Yilmaz - Paschetto - Bona, con la partecipazione di F.Lazzaretto, ha finora spianato la strada ai runner gialloneri, oltre che fornire unadeguata protezione a Dalmasso e Duranti, permettendo all’attacco di crescere partita dopo partita per poter arrivare in piena forma alla post season.

In difesa le Aquile hanno ancora messo punti a tabellone (unica squadra a non finire a zero, per il momento), ma il coaching staff, pur mantenendo alta l’attenzione e la pressione sui giocatori, è consapevole di avere tra le mani una delle migliori difese del campionato.