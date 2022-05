Torneo Città di Collegno: conclusa la quarta edizione

Per la categoria Esordienti a vincere è stata la Reyer Venezia battendo in finale i Cucciago Bulls , mentre per la categoria Aquilotti a prevalere è stata la Virtus Bologna sempre contro i Cucciago Bulls . Premio fair play ad UBC , premio best coach a Sofia Turri coach dei Cucciago che ha portato entrambe le categorie alla finale e premio MVP ad Alessandro Voltan della Reyer Venezia.

Qui le parole dell'organizzatore del Torneo, nonchè responsabile minibasket Antonio Vertino: «Finalmente dopo 2 anni di stop, siamo tornati ad organizzare il nostro Torneo Città di Collegno. Intanto voglio ringraziare tutte le società che hanno accettato il nostro invito a partecipare al Torneo, alla loro correttezza in campo e fuori. Sono stati tutti molto ma molto carini! È stata un emozione rivedere il PalaCollegno pieno di bimbi che giocano e si divertono. È sicuramente faticoso organizzare un Torneo di tale portata, ed io e il nostro staff sicuramente, a fine competizione eravamo molto stanchi. Ma l'emozione di vedere tanti bambini tornare a giocare, una grande cornice di pubblico e anche delle bellissime partite, tirate e giocate anche con un ottima qualità, ci ha ripagato di tale sforzo. La più grande soddisfazione sono stati i complimenti alla società per organizzazione e disponibilità, anche da parte di società di serie A come Reyer e Virtus. La più grossa sorpresa i Cucciago Bulls, che si sono dimostrati una società di alto livello, che speriamo di poter riavere al nostro torneo! A questo punto non ci resta che aspettare il 2023, per una nuova edizione!!!».