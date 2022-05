Derthona Basket e Acqua San Bernardo, si rafforza la partnership

Entrata a fare parte della grande squadra di sponsor del Derthona Basket da questa stagione sportiva, Acqua San Bernardo rilancia ulteriormente il proprio impegno con il Club in vista dei playoff che scatteranno il 15 o il 16 maggio.

Sono diverse e sempre più numerose le opportunità di visibilità per il fornitore ufficiale di acqua della società: il logo sulla sopramaglia ufficiale della prima squadra, il rivestimento delle sedie della panchina dei Leoni e dei tavoli della tribuna stampa, le bottiglie in vetro e il passaggio led durante la conferenza stampa post gara.

Le due aziende sono anche accomunate da una vision rivolta al ‘green’, alla sostenibilità: il Derthona Basket con il progetto ‘PiantiAMO il futuro’, San Bernardo con lo sviluppo di una economia elicoidale, che ha l’obiettivo di tutelare la Terra e l’ambiente sviluppando un nuovo modo di vivere e di pensare. In quest’ottica è stata ideata e prodotta la bottiglia ‘Ely’, che ha forma elicoidale ed è composta al 100% da plastica riciclata e riciclabile.

Le bottiglie ‘Ely’, insieme a quelle in vetro utilizzate nelle conferenze stampa post partita, costituiscono la fornitura di acqua che San Bernardo ha destinato a tutte le squadre del Derthona Basket in questa stagione sportiva. Questa partnership sempre più ‘green’ ora si rafforza ulteriormente, per i playoff che attendono i Leoni.