Cuneo Volley: domenica Final Four Regionale Under 19

Final Four Regionale Under 19 per la Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo allenata dai coach Salomone, Vergnaghi e Tassone che domenica 8 maggio alle ore 10.30 presso il palazzetto di Busca sfiderà l’ Arti Volley in contemporanea con il match Parella VS Ovada che si terrà al palazzetto di Caraglio. Nel pomeriggio la finalina 3°-4° posto alle ore 15 a Caraglio e la Finale 1°-2° alle ore 15.30 a Busca.

I cuneesi hanno la possibilità di aggiudicarsi il Titolo regionale che darebbe loro il pass per le Finali Nazionali di categoria, obiettivo stagionale per tutte le prime squadre del settore giovanile biancoblù. Il gruppo di coach Salomone potrà contare su Niccolò Vergnaghi e Luca Abreu Cardona, svincolati dagli allenamenti con la serie A2 con il ritorno di Chiapello dopo la stagione in A3 a Fano e l’arrivo di Andrea Santangelo per alzare il livello del workout in vista dei prossimi impegni nei Play Off.



La compagine Under 19 inoltre inizierà sabato 7 maggio i Play Off promozione di Serie C, in casa al PalaITIS alle ore 18 contro Vercelli.