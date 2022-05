Basket Torino, divisa speciale pro Ucraina

Da sempre la Reale Mutua Basket Torino sostiene la fondamentale importanza ed il valore sociale dello sport nella nostra società. Crediamo fortemente che il nostro impegno non si esaurisca alla sirena che chiude il quarto quarto, ma che i valori che dimostriamo in ogni partita in campo - coraggio, lealtà, rispetto - debbano essere i valori che mettiamo in ogni singola azione e che insegniamo ai più giovani.

Per questo sin dall’inizio del conflitto in Ucraina abbiamo cercato di capire cosa, nel nostro piccolo, potessimo fare per aiutare chi in questo momento è in grande difficoltà. Abbiamo deciso di metterci la faccia, cambiando per una partita il nostro simbolo, l’elemento che ci contraddistingue in tutti i campi d’Italia: la nostra divisa.

Abbiamo cambiato i colori, sostituendo il nostro classico “blu” con l’azzurro della bandiera Ucraina; il giallo c’era già, quasi a suggerire un matrimonio che si doveva fare. Abbiamo aggiunto allo skyline di Torino, che quest’anno orgogliosamente portiamo sul petto, quello di Kiev, riflesso, a simboleggiare la vicinanza della nostra città - da sempre generosa con chi più ne ha bisogno - alla Capitale Ucraina.

Indosseremo questa divisa speciale al Pala Gianni Asti, in occasione di Gara 3 dei quarti di finale playoff contro l’Orasì Ravenna (giovedì 12 maggio, ore 20.30). A partire da oggi (6 maggio 2022), però, le divise saranno vendute all’asta su Ebay: la vendita delle maglie speciali servirà a raccogliere fondi da destinare ai bambini ucraini malati oncologici in cura presso l’Ospedale Infantile Regina Margherita. In questo viaggio, come dall’inizio della nostra avventura, siamo stati accompagnati da Reale Mutua, che subito entusiasta ha raccolto il nostro invito e ci ha supportati e inseriti all’interno del progetto BTogether for Ucraina di Reale Foundation.

Ripetiamo spesso che la condivisione di valori comuni sia alla base dei nostri rapporti di collaborazione, per questo ci rende orgogliosi il fatto che anche molti dei nostri partner, come IREN e Flyren, abbiano sposato con entusiasmo questo progetto.

I giocatori della Reale Mutua Basket Torino non saranno gli unici ad “indossare” questa canotta particolare: per l’occasione sono state create delle divise speciali con i nomi di alcune glorie della pallacanestro torinese che, con gioia, hanno subito voluto aderire al progetto. Saranno disponibili, quindi, all’asta le divise di Meo Sacchetti, Alessandro Abbio, Riccardo Morandotti, Stefano Vidili, Carlo Della Valle, Davide Pessina e Carlo Caglieris.