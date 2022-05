Basket Novara, sfida salvezza contro Ivrea

Sabato sera , al PalaBellini di Novara, andrà in scena Gara-1 della sfida salvezza tra la MG Consulting e Lettera 22 Ivrea . Le due formazioni, che hanno perso il primo turno Playout rispettivamente contro Saluzzo e Cuneo, si affronteranno al meglio delle tre gare . In casa novarese è previsto il debutto del centro Diouf.

Novara e Ivrea si sono già affrontate due volte in questa stagione, avendo entrambe partecipato al Girone B. In entrambe le occasioni a spuntarla è stata Novara, capace di vincere 68-57 il match di andata e 56-89 quello di ritorno. I promettenti precedenti non devono però far abbassare la guardia ai novaresi, che si troveranno di fronte un avversario ostico e deciso a difendere la permanenza in Serie C Silver.