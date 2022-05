Torna il Piemonte Summer Camp con una Super novità

Dopo il successo della scorsa estate, torna a gran richiesta il camp che unisce tutto il Piemonte e non solo; il Piemonte Summer Camp. Un’esperienza unica che si fa in “quattro” nell’edizione Estate 2022, con il fischio d’inizio domenica 26 giugno e quello di fine sabato 23 luglio. Quattro settimane di pallavolo e diverdimento ad Entracque, nel cuore del Parco delle Alpi Marittime, dove sport, passione e natura diventano un tutt’uno. Non poteva mancare la novità che fa del camp un vero “Top di gamma” del settore: una settimana ad “Alta specializzazione” dove ragazzi e ragazze saranno allenati dai super coach Massimo Eccheli e Giulio Bregoli.

Ebbene sì, direttamente dalla Superlega e fresco di Coppa CEV il tecnico della serie A1 maschile Vero Volley Monza, Massimo Eccheli, sarà il direttore tecnico del settore maschile, mentre il collega, bolognese di nascita ma ormai consolidato in A1 sulla panchina di Chieri, Giulio Bregoli, sarà il direttore tecnico del settore femminile della 3^ settimana del camp. I palmares dei due allenatori è ben noto tanto in Italia quanto all’estero ed è un onore averli come top coaches di questa super settimana intensiva di pallavolo per atlete e atleti nate/i dal 2003 al 2009. Quella dal 10 al 16 luglio sarà una settimana bella tosta, in cui si effettueranno specifiche attività come l’approfondimento e il perfezionamento delle tecniche di ruolo, lo studio dei modelli tecnici prestativi di alto livello, la rilevazione dei dati fisici tecnici e motori, informazioni pratiche sulla preparazione fisica e lo sviluppo tattico del ruolo in fase “break” e “side out”. L’evoluzione di questa edizione del Piemonte Summer Camp è data dalla collaborazione con altre società del territorio piemonte; infatti, al Cuneo Volley e al Volley Parella Torino, si sono uniti il Chieri '76 Volleyball, il Club76 e il PlayAsti. Un maggior bacino di affluenza e di potenziale atletico per rendere ancora più interessanti e produttive le settimane di allenamento del camp. Tutte le settimane del camp avranno uno staff tecnico specializzato nell’attività giovanile diretto da allenatori di alto livello a seconda della fascia d’età dei partecipanti: • 1^ settimana – 26.06/02.07 - annate 2009/2012

DIRETTORE TECNICNO MASCHILE: Marco Calcaterra (docente federale e selezionatore territoriale Comitato Ticino-Sesia-Tanaro)

DIRETTORE TECNICO FEMMINILE: Maurizio Radice (resp. tecnico Club76 prima fascia agonistica) • 2^ settimana – 03/09.07 - annate 2005/2008

DIRETTORE TECNICNO MASCHILE: Mauro Rizzo (docente federale e selezionatore regionale Piemonte)

DIRETTORE TECNICO FEMMINILE: Daniele Turino (selezionatore regionale Piemonte) • 4^ settimana – 17/23.07 - annate 2005/2010

DIRETTORE TECNICNO MASCHILE: Mauro Rizzo (docente federale e selezionatore regionale Piemonte)

DIRETTORE TECNICO FEMMINILE: Daniele Turino (selezionatore regionale Piemonte) Un’opportunità unica per tutti i giovani pallavolisti e pallavoliste determinati a sfruttare l’estate per migliorare le proprie prestazioni con dei top coaches e la possibilità, ogni settimana, di allenarsi con dei veri e propri “special guest”, ovvero giocatori e giocatrici di serie A!





Il Direttore generale del Piemonte Summer Camp, Attilio Giorda, spiega così la collaborazione con gli altri Club piemontesi e l'evoluzione del camp in questa edizione 2022: «Siamo molto contenti dello sviluppo organizzativo del "PIEMONTE SUMMER CAMP" per questa edizione 2022: aver raddoppiato le settimane di attività rispetto alla scorsa stagione e, soprattutto, essere riusciti a coinvolgere nel progetto due importanti Club partner come il "Fenera Chieri" e il "Play Asti" oltre al "Cuneo Volley" e il "Volley Parella Torino", ci rende particolarmente orgogliosi e fiduciosi per il futuro. Siamo convinti che la collaborazione tra le grandi realtà del territorio possa essere di esempio e di traino per tutto il settore pallavolistico piemontese e delle regioni limitrofe; questo camp si inserisce in questa ottica come un tassello di un progetto sportivo più ampio che mira a creare una rete informale di società, allenatori e atleti, tutti accomunati dalla passione per il volley, da qui #passionevolley, che diano nuova linfa ed una nuova spinta al nostro amato sport! Dal punto di vista organizzativo il camp sarà un momento di specializzazione per tutti i partecipanti, i quali avranno modo di essere seguiti e allenati dai migliori tecnici del panorama regionale e nazionale, oltre ad essere un momento di alta valenza sociale dove, speriamo, i ragazzi potranno riscoprire il piacere di stare in compagnia e fare nuove amicizie. Tutto questo con la pallavolo a fare da filo conduttore». Ad ospitare il camp, anche quest'anno, sarà il Centro sportivo Comune di Entracque, con i campi outdoor, la piscina e la palestra pesi, la palestra di Valdieri e il palazzetto di Borgo San Dalmazzo. Il riposo e il giusto apporto di energie saranno assicurati presso l'Aktiv Hotel Alpi Marittime di Entracque.