Agil Igor Volley, il recap della settimana

Serie C, Igorine pronte per i playout

Fronte playout per le Igorine di Barbara Medici. La serie C, conclusa la stagione regolare con un ko 3-1 (25-20; 21-25; 26-24; 25-20) a casa di Bellinzago, inizierà la nuova fase di partite già sabato 7 maggio. La formula prevede gironi da cinque squadre con quattro partite di sola andata e un turno di riposo. Le prime due di ciascun girone sono salve. Le Igorine se la vedranno con Val Chisone sabato 7 alle 20.15 in trasferta, poi ancora fuori il 14 maggio ad Asti, riposo nella terza giornata, sabato 28 in casa con Omegna e ultima il 4 giugno in casa con Vercelli.

«Sarà difficile per noi visto che incontreremo, come nel resto dell’anno, squadre per la maggior parte esperte, - dice l’allenatrice – le più accreditate sono Omegna e Val Chisone, quindi ci giocheremo già qualcosa di importante domani e poi confidiamo in un bel derby giovanile con Asti visto che anche loro sono molto giovani. Riuscire a salvarsi sarebbe una bella soddisfazione».