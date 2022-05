Derthona, seconda giornata della IBSA Next Gen Cup 2022

Durezza, solidità e orgoglio. Queste le tre parole per descrivere al meglio la seconda gara della Bertram Derthona nella IBSA Next Gen Cup 2022. Opposti alla Vanoli Cremona, una delle migliori squadre giovanili di categoria a livello nazionale, i bianconeri conducono nel punteggio per oltre trenta minuti, mettendo in mostra una pallacanestro corale ed efficace. Solo nelle battute conclusive, guidati da Gallo (autore di 29 p), i lombardi riescono ad avere la meglio.